Південна Корея ввела санкції проти КНДР та Росії — хто потрапив до списку

Південна Корея запровадила санкції проти 11 фізичних осіб і 15 організацій. Вони причетні до військового співробітництва між РФ та Північною Кореєю, фінансування ядерних і ракетних програм КНДР, а також незаконного придбання санкційних товарів Пхеньяном.

Що відомо про санкції Південної Кореї проти КНДР та Росії

До санкційного списку потрапили генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок і Сін Гім Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин і ще один високопосадовець КНА — Лі Бон Чхун.

Крім того, під санкції потрапили кілька бізнесменів і компаній, серед яких Роман Алар і його ТОВ «Парсек», які, за інформацією, постачали до Північної Кореї важливі матеріали та технології для ракетної програми.

Загалом у списку значаться 7 росіян і 13 організацій, зокрема кілька банків. Тепер для здійснення фінансових або валютних операцій із цими суб’єктами потрібен дозвіл від уряду Сеула.

Обмеження набудуть чинності з 19 грудня.

У МЗС Південної Кореї підкреслили, що ці санкції пов’язані з заявою міністрів закордонних справ західних країн від 16 грудня, у якій було засуджено військову співпрацю між Росією та КНДР.

США ухвалили нові санкції проти Росії та КНДР

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 16 грудня ввело санкції проти 9 осіб та 7 організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР.

Хто опинився в нових санкційних списках

Golden Triangle Bank (GTB) — одна з найбільших фінансових установ у спеціальній економічній зоні Расон КНДР. Як державна компанія уряду КНДР, GTB використовується іноземцями для обміну іноземної валюти на місцеву для використання в КНДР.

Korea Mandal Credit Bank (KMCB) — це фінансова установа зі штаб-квартирою в Пхеньяні, яка підтримує мережу представників, що працюють по всьому Китаю. KMCB сприяла закупівлі товарів для організацій, які підтримують програму ЗМЗ КНДР.

Чое Чол Рьонг (Чое) є представником корейської банківської корпорації Kwangson Banking Corporation (KKBC), включеної до списку США, у Дандоні, Китай. У цій якості Чхве брав участь у контрабанді готівки між Китаєм і КНДР.

Кім Мен Джин (Кім) є представником зазначеного США Korea Daesong Bank (KDB) у Пекіні, Китай. Кім є головним фінансовим представником КНДР і відіграє ключову роль у сприянні незаконній фінансовій діяльності Пхеньяна за межами КНДР.

Рі Чанг Хо (Рі) ​є головою Головного розвідувального бюро КНДР (RGB) і одним із генералів КНДР, який, як відомо, супроводжує тисячі військ КНДР, направлених до Росії для підтримки війни Росії в Україні. Як голова RGB, Рі займався прибутковою діяльністю та залучав кошти на підтримку діяльності КНДР щодо зброї масового знищення.

Джу Чан Іль (Джу) є директором Департаменту пропаганди та агітації (PAD) Трудової партії Кореї (WPK). PAD бере участь або несе відповідальність за цензуру уряду Північної Кореї, а також є основним агентством, відповідальним як за цензуру газет, так і за мовлення.

Кім Йон Бок є старшим генералом Корейської народної армії, які супроводжують війська КНДР, направлені в Росію.

Пак Чон Чон (Пак) є віцеголовою Центральної військової комісії WPK, що базується в КНДР. У своїй ролі він бере участь у публічних заходах, пов’язаних з програмою балістичних ракет КНДР, включаючи екскурсію на збройовий завод, спуск підводного човна та офіційний візит до Росії.

Ім Сон Джин (Ім) — професор фізики в Університеті Кім Ір Сена. Внесений до списку відповідно до EO 13810 як громадянин Північної Кореї, у тому числі громадянин Північної Кореї, який займався комерційною діяльністю, яка приносить дохід уряду Північної Кореї або WPK.

Кім Геум Чхоль є президентом Військового університету імені Кім Ір Сена, головного військового навчального закладу КНДР.

Ро Кванг Чол (Ро) є чинним міністром національної оборони КНДР, який обійняв цю посаду в жовтні 2024 року.

Також до санкційного списку США потрапили російські компанії, що постачають нафту до КНДР:

ТОВ «Восток Трейдинг» («Восток») , ТОВ «ДВ Інк» («ДВ Інк») і ТОВ «Новосибірськоблгаз» є російськими зовнішньоторговельними компаніями, які відправляли тисячі тонн нафти й газу до КНДР, починаючи з 2022 року і продовжуючи щонайменше до квітня 2024 року.

АТ «Сибрегіонгаз» є материнською компанією в Росії і 100% власником ТОВ «Новосибірськоблгаз».

Okryu Trading Company (Okryu) — зовнішньоторговельна компанія КНДР, яка отримала тисячі тонн нафти з Росії. Okryu призначено відповідно до EO 13810 для роботи в транспортній галузі Північної Кореї.

У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності зазначених осіб, описаних вище, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано.