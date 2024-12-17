Південна Корея ввела санкції проти КНДР та Росії — хто потрапив до списку

Південна Корея запровадила санкції проти 11 фізичних осіб і 15 організацій. Вони причетні до військового співробітництва між РФ та Північною Кореєю, фінансування ядерних і ракетних програм КНДР, а також незаконного придбання санкційних товарів Пхеньяном.
Головні тези:
- Південна Корея ввела санкції проти фізичних осіб та організацій, причетних до військового співробітництва РФ та Північної Кореї.
- У списку санкційного комітету - російські генерали та компанії, які сприяли ракетній програмі КНДР.
- Сполучені Штати також реагують на ситуацію, затвердивши нові обмеження для осіб, що надають підтримку КНДР.
- Санкції мають на меті запобігти фінансуванню військових програм та контролювати торгівлю з обмеженими суб’єктами.
- Обмеження планують набути чинності 19 грудня та вимагають дозволу від уряду для фінансових операцій із санкційними особами.
Що відомо про санкції Південної Кореї проти КНДР та Росії
До санкційного списку потрапили генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок і Сін Гім Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин і ще один високопосадовець КНА — Лі Бон Чхун.
Крім того, під санкції потрапили кілька бізнесменів і компаній, серед яких Роман Алар і його ТОВ «Парсек», які, за інформацією, постачали до Північної Кореї важливі матеріали та технології для ракетної програми.
Загалом у списку значаться 7 росіян і 13 організацій, зокрема кілька банків. Тепер для здійснення фінансових або валютних операцій із цими суб’єктами потрібен дозвіл від уряду Сеула.
Обмеження набудуть чинності з 19 грудня.
У МЗС Південної Кореї підкреслили, що ці санкції пов’язані з заявою міністрів закордонних справ західних країн від 16 грудня, у якій було засуджено військову співпрацю між Росією та КНДР.
США ухвалили нові санкції проти Росії та КНДР
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 16 грудня ввело санкції проти 9 осіб та 7 організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР.
Хто опинився в нових санкційних списках
Golden Triangle Bank (GTB) — одна з найбільших фінансових установ у спеціальній економічній зоні Расон КНДР. Як державна компанія уряду КНДР, GTB використовується іноземцями для обміну іноземної валюти на місцеву для використання в КНДР.
Korea Mandal Credit Bank (KMCB) — це фінансова установа зі штаб-квартирою в Пхеньяні, яка підтримує мережу представників, що працюють по всьому Китаю. KMCB сприяла закупівлі товарів для організацій, які підтримують програму ЗМЗ КНДР.
Чое Чол Рьонг (Чое) є представником корейської банківської корпорації Kwangson Banking Corporation (KKBC), включеної до списку США, у Дандоні, Китай. У цій якості Чхве брав участь у контрабанді готівки між Китаєм і КНДР.
Кім Мен Джин (Кім) є представником зазначеного США Korea Daesong Bank (KDB) у Пекіні, Китай. Кім є головним фінансовим представником КНДР і відіграє ключову роль у сприянні незаконній фінансовій діяльності Пхеньяна за межами КНДР.
Рі Чанг Хо (Рі) є головою Головного розвідувального бюро КНДР (RGB) і одним із генералів КНДР, який, як відомо, супроводжує тисячі військ КНДР, направлених до Росії для підтримки війни Росії в Україні. Як голова RGB, Рі займався прибутковою діяльністю та залучав кошти на підтримку діяльності КНДР щодо зброї масового знищення.
Джу Чан Іль (Джу) є директором Департаменту пропаганди та агітації (PAD) Трудової партії Кореї (WPK). PAD бере участь або несе відповідальність за цензуру уряду Північної Кореї, а також є основним агентством, відповідальним як за цензуру газет, так і за мовлення.
Кім Йон Бок є старшим генералом Корейської народної армії, які супроводжують війська КНДР, направлені в Росію.
Пак Чон Чон (Пак) є віцеголовою Центральної військової комісії WPK, що базується в КНДР. У своїй ролі він бере участь у публічних заходах, пов’язаних з програмою балістичних ракет КНДР, включаючи екскурсію на збройовий завод, спуск підводного човна та офіційний візит до Росії.
Ім Сон Джин (Ім) — професор фізики в Університеті Кім Ір Сена. Внесений до списку відповідно до EO 13810 як громадянин Північної Кореї, у тому числі громадянин Північної Кореї, який займався комерційною діяльністю, яка приносить дохід уряду Північної Кореї або WPK.
Кім Геум Чхоль є президентом Військового університету імені Кім Ір Сена, головного військового навчального закладу КНДР.
Ро Кванг Чол (Ро) є чинним міністром національної оборони КНДР, який обійняв цю посаду в жовтні 2024 року.
Також до санкційного списку США потрапили російські компанії, що постачають нафту до КНДР:
ТОВ «Восток Трейдинг» («Восток») , ТОВ «ДВ Інк» («ДВ Інк») і ТОВ «Новосибірськоблгаз» є російськими зовнішньоторговельними компаніями, які відправляли тисячі тонн нафти й газу до КНДР, починаючи з 2022 року і продовжуючи щонайменше до квітня 2024 року.
АТ «Сибрегіонгаз» є материнською компанією в Росії і 100% власником ТОВ «Новосибірськоблгаз».
Okryu Trading Company (Okryu) — зовнішньоторговельна компанія КНДР, яка отримала тисячі тонн нафти з Росії. Okryu призначено відповідно до EO 13810 для роботи в транспортній галузі Північної Кореї.
У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності зазначених осіб, описаних вище, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано.
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