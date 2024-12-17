Южная Корея ввела санкции против КНДР и России — кто попал в список

Что известно о санкциях Южной Кореи против КНДР и России

В санкционный список попали генералы Корейской народной армии Ким Йон Бок и Син Гим Чхоль, а также инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и еще один высокопоставленный чиновник КНА — Ли Бон Чхун.

Кроме того, под санкции попали несколько бизнесменов и компаний, в том числе Роман Алар и его ООО «Парсек», которые, по информации, поставляли в Северную Корею важные материалы и технологии для ракетной программы.

Всего в списке числятся 7 россиян и 13 организаций, в том числе несколько банков. Теперь для осуществления финансовых или валютных операций с этими субъектами требуется разрешение правительства Сеула.

Ограничения вступят в силу с 19 декабря.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что эти санкции связаны с заявлением министров иностранных дел западных стран от 16 декабря, в котором было осуждено военное сотрудничество между Россией и КНДР.

США приняли новые санкции против России и КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 16 декабря ввело санкции против 9 человек и 7 организаций, оказывавших финансовую и военную поддержку КНДР.

Кто оказался в новых санкционных списках

Golden Triangle Bank (GTB) — одно из крупнейших финансовых учреждений в специальной экономической зоне Расон КНДР. Как государственная компания правительства КНДР GTB используется иностранцами для обмена иностранной валюты на местную для использования в КНДР.

Korea Mandal Credit Bank (KMCB) — это финансовое учреждение со штаб-квартирой в Пхеньяне, поддерживающее сеть представителей, работающих по всему Китаю. KMCB способствовала закупке товаров для организаций, поддерживающих программу ОМУ КНДР.

Чоэ Чол Рёнг (Чоэ) является представителем корейской банковской корпорации Kwangson Banking Corporation (KKBC), включенной в список США, в Дандоне, Китай.

Ким Мэн Джин (Ким) является представителем указанного США Korea Daesong Bank (KDB) в Пекине, Китай. Ким является главным финансовым представителем КНДР и играет ключевую роль в содействии незаконной финансовой деятельности Пхеньяна за пределами КНДР.

Ри Чанг Хо (Ри) является главой Главного разведывательного бюро КНДР (RGB) и одним из генералов КНДР, который, как известно, сопровождает тысячи войск КНДР, направленных в Россию для поддержки войны России в Украине. Как глава RGB Ри занимался прибыльной деятельностью и привлекал средства в поддержку деятельности КНДР по оружию массового уничтожения.

Джу Чан Иль (Джу) является директором Департамента по пропаганде и агитации (PAD) Трудовой партии Кореи (WPK). PAD участвует или несет ответственность за цензуру правительства Северной Кореи, а также является основным агентством, ответственным за цензуру газет, так и за вещание.

Ким Йон Бок является старшим генералом Корейской народной армии, сопровождающим войска КНДР, направленными в Россию.

Пак Чон Чон (Пак) является вицеголовой базирующейся в КНДР Центральной военной комиссии WPK. В своей роли он принимает участие в публичных мероприятиях, связанных с программой баллистических ракет КНДР, включая экскурсию на оружейный завод, спуск подлодки и официальный визит в Россию.

Им Сон Джин (Им) — профессор физики в Университете Ким Ир Сена. Внесен в список в соответствии с EO 13810 как гражданин Северной Кореи, в том числе гражданин Северной Кореи, занимавшийся коммерческой деятельностью, приносящей доход правительству Северной Кореи или WPK.

Ким Геум Чхоль является президентом Военного университета имени Ким Ир Сена, главного военного учебного заведения КНДР.

Ро Кванг Чол (Ро) является действующим министром национальной обороны КНДР, который занял этот пост в октябре 2024 года.

Также в санкционный список США попали российские компании, поставляющие нефть в КНДР:

ООО «Восток Трейдинг» («Восток»), ООО «ДВ Инк» («ДВ Инк») и ООО «Новосибирскоблгаз» являются российскими внешнеторговыми компаниями, которые отправляли тысячи тонн нефти и газа в КНДР, начиная с 2022 года и продлевая по меньшей мере до апреля 2024 года.

АО «Сибрегионгаз» является материнской компанией в России и 100% владельцем ООО «Новосибирскоблгаз».

Okryu Trading Company (Okryu) — внешнеторговая компания КНДР, получившая тысячи тонн нефти из России. Okryu предназначен в соответствии с EO 13810 для работы в транспортной отрасли Северной Кореи.

В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности указанных лиц, описанных выше, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы.