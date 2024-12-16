ЕС одобрил 15-й пакет санкций против РФ — кто попал в список
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС одобрил 15-й пакет санкций против РФ — кто попал в список

ЕС одобрил 15-й пакет санкций против РФ — кто попал в список
Read in English
Читати українською
Источник:  прес-служба Ради ЄС

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли 15 пакет санкций против России. Под ограничения также подверглись компании из Китая и Северной Кореи.

Главные тезисы

  • Новый 15-й пакет санкций ЕС направлен на ограничение деятельности 'теневого флота' России и военно-промышленного комплекса.
  • В списке санкций указаны 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР.
  • США планируют ужесточить санкции против РФ, включая ограничение торговли нефтью, чтобы ослабить военную машину Путина.
  • Новые санкции могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти для предотвращения вмешательства в украинские дела.
  • ЕС и США продолжают поддерживать Украину на всех уровнях для победы в конфликте с РФ, включая гуманитарную и экономическую помощь.

Что известно о 15-м пакете санкций ЕС против РФ

Как отмечается, новый санкционный пакет направлен на ограничение деятельности "теневого флота" России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.

Мы продолжим поддерживать украинский народ на всех уровнях: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Нет никаких сомнений, что Украина победит, — заявила представитель ЕС по внешней политике и безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.

В санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР. Среди них — российский "теневой флот", военные, причастные к ударам по "Охматдету", и лица, ответственные за депортацию детей и распространение пропаганды.

Впервые санкции введены против китайских компаний, снабжающих компоненты для дронов и микроэлектронику для поддержки российской военной агрессии. Эти меры включают запрет на поездки, замораживание активов и ограничение предоставления экономических ресурсов.

Также расширен список кораблей, которым запрещен доступ к портам ЕС и предоставление морских услуг. В него добавлены 52 танкера из третьих стран, принадлежащих к "теневому флоту" Путина. Общее количество попавших под санкции судов возросло до 79.

В список также внесено 32 новых субъекта, способствующих российскому военно-промышленному комплексу. Против них ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут улучшить российский оборонный сектор.

Эти компании и организации расположены не только в России, но и в третьих странах, включая Китай, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ.

США хотят усилить санкционное давление на РФ

Согласно данным инсайдеров, Белый дом может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России.

Главная цель администрации Джо Байдена — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Что важно понимать, детали возможных новых санкций до сих пор находятся в процессе разработки, однако в настоящее время официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.

По словам анонимных источников, действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.

Но в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и растущих опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить скорую сделку с Россией, чтобы покончить с почти трехлетней войной, администрация Байдена теперь открыта к более радикальным действиям.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден готовит жесткий санкционный удар по России
Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на санкции. Россия нарастила импорт снайперских винтовок западного производства
Винтовка
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония ввела санкции против премьера Грузии и еще 13 чиновников
Правительство Эстонии
Эстония ввела санкции против премьера Грузии и еще 13 чиновников

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?