ЕС одобрил 15-й пакет санкций против РФ — кто попал в список

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли 15 пакет санкций против России. Под ограничения также подверглись компании из Китая и Северной Кореи.

Что известно о 15-м пакете санкций ЕС против РФ

Как отмечается, новый санкционный пакет направлен на ограничение деятельности "теневого флота" России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.

Мы продолжим поддерживать украинский народ на всех уровнях: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Нет никаких сомнений, что Украина победит, — заявила представитель ЕС по внешней политике и безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас. Поделиться

В санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР. Среди них — российский "теневой флот", военные, причастные к ударам по "Охматдету", и лица, ответственные за депортацию детей и распространение пропаганды.

Впервые санкции введены против китайских компаний, снабжающих компоненты для дронов и микроэлектронику для поддержки российской военной агрессии. Эти меры включают запрет на поездки, замораживание активов и ограничение предоставления экономических ресурсов.

Также расширен список кораблей, которым запрещен доступ к портам ЕС и предоставление морских услуг. В него добавлены 52 танкера из третьих стран, принадлежащих к "теневому флоту" Путина. Общее количество попавших под санкции судов возросло до 79.

В список также внесено 32 новых субъекта, способствующих российскому военно-промышленному комплексу. Против них ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут улучшить российский оборонный сектор.

Эти компании и организации расположены не только в России, но и в третьих странах, включая Китай, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ.

США хотят усилить санкционное давление на РФ

Согласно данным инсайдеров, Белый дом может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России.

Главная цель администрации Джо Байдена — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Что важно понимать, детали возможных новых санкций до сих пор находятся в процессе разработки, однако в настоящее время официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.

По словам анонимных источников, действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.