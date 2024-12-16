ЕС одобрил 15-й пакет санкций против РФ — кто попал в список

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли 15 пакет санкций против России. Под ограничения также подверглись компании из Китая и Северной Кореи.
Главные тезисы
- Новый 15-й пакет санкций ЕС направлен на ограничение деятельности 'теневого флота' России и военно-промышленного комплекса.
- В списке санкций указаны 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР.
- США планируют ужесточить санкции против РФ, включая ограничение торговли нефтью, чтобы ослабить военную машину Путина.
- Новые санкции могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти для предотвращения вмешательства в украинские дела.
- ЕС и США продолжают поддерживать Украину на всех уровнях для победы в конфликте с РФ, включая гуманитарную и экономическую помощь.
Что известно о 15-м пакете санкций ЕС против РФ
Как отмечается, новый санкционный пакет направлен на ограничение деятельности "теневого флота" России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.
В санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР. Среди них — российский "теневой флот", военные, причастные к ударам по "Охматдету", и лица, ответственные за депортацию детей и распространение пропаганды.
Впервые санкции введены против китайских компаний, снабжающих компоненты для дронов и микроэлектронику для поддержки российской военной агрессии. Эти меры включают запрет на поездки, замораживание активов и ограничение предоставления экономических ресурсов.
Также расширен список кораблей, которым запрещен доступ к портам ЕС и предоставление морских услуг. В него добавлены 52 танкера из третьих стран, принадлежащих к "теневому флоту" Путина. Общее количество попавших под санкции судов возросло до 79.
В список также внесено 32 новых субъекта, способствующих российскому военно-промышленному комплексу. Против них ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут улучшить российский оборонный сектор.
Эти компании и организации расположены не только в России, но и в третьих странах, включая Китай, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ.
США хотят усилить санкционное давление на РФ
Согласно данным инсайдеров, Белый дом может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России.
Главная цель администрации Джо Байдена — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США.
Что важно понимать, детали возможных новых санкций до сих пор находятся в процессе разработки, однако в настоящее время официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.
По словам анонимных источников, действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.
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