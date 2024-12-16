ЄС схвалив 15-й пакет санкцій проти РФ — хто потрапив до списку

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження також потрапили компанії з Китаю та Північної Кореї.

Що відомо про 15-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Як зазначається, новий санкційний пакет спрямований на обмеження діяльності "тіньового флоту" Росії та ослаблення її військово-промислового комплексу.

Ми продовжимо підтримувати український народ на всіх рівнях: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Немає жодних сумнівів, що Україна переможе, — заявила представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас. Поширити

До санкційного списку увійшли 54 особи та 30 організацій із Росії, Китаю та КНДР. Серед них — російський "тіньовий флот", військові, причетні до ударів по "Охматдиту", та особи, відповідальні за депортацію дітей і поширення пропаганди.

Вперше санкції запроваджені проти китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку для підтримки російської військової агресії. Ці заходи включають заборону на поїздки, замороження активів та обмеження надання економічних ресурсів.

Також розширено список кораблів, яким заборонено доступ до портів ЄС і надання морських послуг. До нього додано 52 танкери з третіх країн, що належать до "тіньового флоту" Путіна. Загальна кількість суден, які потрапили під санкції, зросла до 79.

У список також внесено 32 нових суб’єкти, які сприяють російському військово-промисловому комплексу. Проти них посилено обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що можуть покращити російський оборонний сектор.

Ці компанії та організації розташовані не лише в Росії, але й у третіх країнах, включаючи Китай, Індію, Іран, Сербію та ОАЕ.

США хочуть посилити санкційний тиск на РФ

Згідно з даними інсайдерів, Білий дім може запровадити більш жорсткі санкції проти прибуткової торгівлі нафтою Росії.

Головна мета адміністрації Джо Байдена — послабити військову машину диктатора Путіна ще до повернення Дональда Трампа на пост президента США.

Що важливо розуміти, деталі можливих нових санкцій досі знаходяться у процесі розробки, однак наразі офіційний Вашингтон розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

За словами анонімних джерел, чинний американський лідер довго не наважувався ухвалити це рішення через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів минулого місяця.