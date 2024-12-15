Естонія ввела санкції проти премʼєра Грузії та ще 13 посадовців

Естонія ввела санкції проти проросійського прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Також під санкції потрапили ще 13 грузинських посадовців та суддів.

Що відомо про санкції Естонії проти грузинських посадовців

Як зазначається, міністр закордонних справ Маргус Цахкна підписав директиву, на підставі якої Естонія ввела санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів.

Їм заборонили в'їзд на територію Естонії.

Санкції запровадили через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.

Я закликаю всі країни Європейського Союзу відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти народу Грузії та підриває демократію, — зазначив глава МЗС. Поширити

Перед цим Естонія ввела санкції проти 11 представників грузинської влади.

Що відомо про скандальні вибори президента у Грузії

Зокрема, нового “президента” обирали члени виборчої колегії, абсолютну більшість яких складали представники провласної партії “Грузинська мрія”.

Колишній футболіст, представник «Сили народу», був єдиним кандидатом.

Грузинська мрія» заявила, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня поточного року.

Політичні сили, які за підсумками виборів пройшли до парламенту, але відмовилися від депутатських мандатів, зробили спільне звернення до ЄС.

Лист адресовано Верховному представнику Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

Зауважується, що обрання Михайла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію. Автори звернення нагадують, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про іноагентів і часто займається активною антизахідною пропагандою. А після обрання "самопроголошеним і нелегітимним парламентом" у нього нібито не буде ні незалежності, ні легітимності. Поширити

Автори спільного звернення наголошують, що грузинський народ «мужньо чинить опір авторитаризму, який підтримує Росія, борючись за своє демократичне європейське майбутнє». І підтримка ЄС має для успіху вирішальне значення.