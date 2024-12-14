Опозиційні партії Грузії звернулися до ЄС щодо "режиму Іванішвілі"

Чотири найбільші опозиційні партії Грузії разом звернулись до Євросоюзу. Вони закликали оголосити "режим" засновника партії "Грузинська Мрія" Бідзіни Іванішвілі нелегітимним.

Опозиціонери Грузії звернулися до ЄС

Політичні сили, які за підсумками виборів пройшли до парламенту, але відмовилися від депутатських мандатів, зробили спільне звернення до ЄС.

Лист адресовано Верховному представнику Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

Зауважується, що обрання Михайла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію. Автори звернення нагадують, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про іноагентів і часто займається активною антизахідною пропагандою. А після обрання "самопроголошеним і нелегітимним парламентом" у нього нібито не буде ні незалежності, ні легітимності.

Ми, політичні партії та коаліції Грузії, разом з організаціями громадянського суспільства та протестувальниками, сходимося на думці, що єдиним рішенням нинішньої кризи є проведення нових виборів у покращеній виборчій системі, з політично збалансованою виборчою адміністрацією та нейтральними державними інститутами. Поширити

Автори спільного звернення наголошують, що грузинський народ «мужньо чинить опір авторитаризму, який підтримує Росія, борючись за своє демократичне європейське майбутнє». І підтримка ЄС має для успіху вирішальне значення.

Лист підписали Ніка Меліа («Коаліція за зміни»), Тіна Бокучава («Єдність — Національний рух»), Мамука Хазарадзе («Сильна Грузія»), Заза Тавадзе («Гахарія за Грузію»).

Ситуація в Грузії

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прийшла на акцію на проспекті Руставелі у Тбілісі, де зібралися протестувальники після того, як колегія виборців оголосила про обрання Михеїла Кавелашвілі «президентом» країни.

Зурабішвілі побажала демонстрантам спокійного вечора та закликала не допустити провокацій.

Сьогодні ввечері ялинки не запалюватимуть. Будьте всі разом у мирі, будьте разом, і я з вами, тому що ми не допустимо тут жодних провокацій. Я з вами, ви у моєму серці, — звернулася Саломе Зурабішвілі до учасників акції. Поширити

Раніше мер Тбілісі Каха Каладзе повідомив, що новорічний захід біля будівлі парламенту перенесено.