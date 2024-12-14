Оппозиционные партии Грузии обратились в ЕС по поводу "режима Иванишвили"
Категория
Мир
Дата публикации

Оппозиционные партии Грузии обратились в ЕС по поводу "режима Иванишвили"

Протест
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Источник:  SOVA

Четыре крупнейших оппозиционных партии Грузии вместе обратились в Евросоюз. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская Мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.

Главные тезисы

  • Оппозиционные партии Грузии обратились в Евросоюз по поводу нелегитимности режима Бидзины Иванишвили.
  • Оппозиционеры требуют проведения новых выборов в улучшенной избирательной системе для разрешения политического кризиса в стране.
  • Грузинские политические силы и гражданское общество активно борются за демократию и поддерживают европейское будущее Грузии.

Оппозиционеры Грузии обратились к ЕС

Политические силы, прошедшие по итогам выборов в парламент, но отказавшиеся от депутатских мандатов, сделали совместное обращение в ЕС.

Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, требующим немедленных действий от Евросоюза.

Отмечается, что избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии усугубляет и без того сложную ситуацию. Авторы обращения напоминают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об иноагентах и часто занимается активной антизападной пропагандой. А после избрания "самопровозглашенным и нелегитимным парламентом" у него якобы не будет ни независимости, ни легитимности.

Мы, политические партии и коалиции Грузии вместе с организациями гражданского общества и протестующими сходимся во мнении, что единственным решением нынешнего кризиса является проведение новых выборов в улучшенной избирательной системе, с политически сбалансированной избирательной администрацией и нейтральными государственными институтами.

Авторы совместного обращения подчеркивают, что грузинский народ «мужественно сопротивляется авторитаризму, которое поддерживает Россия, борясь за свое демократическое европейское будущее». И поддержка ЕС имеет для успеха решающее значение.

Письмо подписали Ника Мелиа («Коалиция за перемены»), Тина Бокучава («Единство — Национальное движение»), Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия»), Заза Тавадзе («Хухаря за Грузию»).

Ситуация в Грузии

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, где собрались протестующие после того, как коллегия избирателей объявила об избрании Михеила Кавелашвили «президентом» страны.

Зурабишвили пожелала демонстрантам спокойного вечера и призвала не допустить провокаций.

Сегодня вечером елки не будут зажигать. Будьте все вместе в мире, будьте вместе, и я с вами, потому что мы не допустим здесь никаких провокаций. Я с вами, вы в моем сердце, — обратилась Саломе Зурабишвили к участникам акции.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что новогодняя мера у здания парламента перенесена.

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