Оппозиционные партии Грузии обратились в ЕС по поводу "режима Иванишвили"

Четыре крупнейших оппозиционных партии Грузии вместе обратились в Евросоюз. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская Мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.
Главные тезисы
- Оппозиционные партии Грузии обратились в Евросоюз по поводу нелегитимности режима Бидзины Иванишвили.
- Оппозиционеры требуют проведения новых выборов в улучшенной избирательной системе для разрешения политического кризиса в стране.
- Грузинские политические силы и гражданское общество активно борются за демократию и поддерживают европейское будущее Грузии.
Оппозиционеры Грузии обратились к ЕС
Политические силы, прошедшие по итогам выборов в парламент, но отказавшиеся от депутатских мандатов, сделали совместное обращение в ЕС.
Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, требующим немедленных действий от Евросоюза.
Отмечается, что избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии усугубляет и без того сложную ситуацию. Авторы обращения напоминают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об иноагентах и часто занимается активной антизападной пропагандой. А после избрания "самопровозглашенным и нелегитимным парламентом" у него якобы не будет ни независимости, ни легитимности.
Авторы совместного обращения подчеркивают, что грузинский народ «мужественно сопротивляется авторитаризму, которое поддерживает Россия, борясь за свое демократическое европейское будущее». И поддержка ЕС имеет для успеха решающее значение.
Письмо подписали Ника Мелиа («Коалиция за перемены»), Тина Бокучава («Единство — Национальное движение»), Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия»), Заза Тавадзе («Хухаря за Грузию»).
Ситуация в Грузии
Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, где собрались протестующие после того, как коллегия избирателей объявила об избрании Михеила Кавелашвили «президентом» страны.
Зурабишвили пожелала демонстрантам спокойного вечера и призвала не допустить провокаций.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что новогодняя мера у здания парламента перенесена.
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