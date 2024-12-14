Що відомо про скандальні вибори президента у Грузії

Зокрема, нового “президента” обирали члени виборчої колегії, абсолютну більшість яких складали представники провласної партії “Грузинська мрія”.

Колишній футболіст, представник «Сили народу», був єдиним кандидатом.

«Грузинська мрія» заявила, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня поточного року.

Кавелашвілі 53 роки. Він ветеран футболу. Свою кар'єру у футболі він почав у тбіліській команді «Локомотив». Пізніше Кавелашвілі був гравцем «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу «Спартак-Аланія», а в 1996 — до «Манчестер Сіті».

Він також грав за різні клуби Швейцарії. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м'ячів.

Що відомо про реакцію опозиції та проєвропейських активістів

Між тим чинний президент Саломе Зурабішвілі відмовилась покидати президентську резиденцію після терміну закінчення повноважень.

Вона назвала “пародією” та “провокацією” вибори нового президента Грузії.

Вперше президента Грузії обирало не населення, а Виборча колегія. Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні).

Окрім опозиції та Зарабашвілі, легітимність виборів не визнають і учасники акції, які збираються біля будівлі парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори.

Попри те, що опозиція бойкотує роботу парламенту, формально у складі колегії вважають присутніми 61 депутата від опозиційних партій. Вони не брали участі в голосуванні.

Не голосували щонайменш двоє представників абхазької Ради.

Під будівлею парламенту зібрались проєвропейські протестувальники. У п’ятницю в столиці пройшли численні акції протестів представників тих чи інших сфер і професій.

Опитування компанії IPM Research показало, що антивладні протести підтримують 65% грузинського суспільства.