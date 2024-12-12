Грузинські опозиціонери заявили про невизнання майбутніх президентських виборів. У чому справа
Категорія
Політика
Дата публікації

Грузинські опозиціонери заявили про невизнання майбутніх президентських виборів. У чому справа

Грузія
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Джерело:  Ехо Кавказу

Грузинські опозиційні політичні сили офіційно повідомили про невизнання президентських виборів, які мають відбутися 14 грудня.

Головні тези:

  • Грузинська опозиція відмовляється визнавати майбутні президентські вибори, оголошені на 14 грудня, та вважає Саломе Зурабішвілі єдиним легітимним президентом країни.
  • Опозиція не поважає результати виборів, проведених урядом, який вони вважають нелегітимним, та вимагає нових, вільних та чесних виборів для виходу з політичної кризи.
  • Продовжуються антиурядові протести у Грузії, і громадяни виражають свою незгоду з діями уряду. На протестах під парламентом беруть участь і депутати Європарламенту.
  • Уряд, згорнувший євроінтеграцію країни, зазнав гострої критики, що призвело до масових протестів і невизнання майбутніх виборів опозицією.
  • Грузія очікує підтримки від міжнародних партнерів та сподівається на подальші кроки у вирішенні політичної ситуації у країні.

Опозиція Грузії не визнає результатів президентських виборів

Опозиційні сили, які включають "Коаліцію за зміни", "Єдність — Національний рух", "Сильна Грузія" та "Гахарія за Грузію", наголосили на тому, що єдиним легітимним державним інститутом є Саломе Зурабішвілі, президентка країни.

Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня так званим парламентом, захопленим Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності.

Також опозиція зазначила, що політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, також не буде визнавати, як і "самопроголошену владу та її гілки".

Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента — таким чином, Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах. Вихід з гострої політичної кризи, що виникла, є лише один — нові, вільні та чесні вибори. Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та очікуємо на подальші ефективні та рішучі кроки.

У Грузії продовжуються антиурядові протести

У Грузії продовжують збиратися тисячі людей, які протестують проти дій уряду, який звернув євроінтеграцію країни.

Так, 12 грудня ввечері під парламентом вже збираються небайдужі. Також у акції візьмуть участь депутати Європарламенту.

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