Грузинські опозиціонери заявили про невизнання майбутніх президентських виборів. У чому справа

Опозиція Грузії не визнає результатів президентських виборів

Опозиційні сили, які включають "Коаліцію за зміни", "Єдність — Національний рух", "Сильна Грузія" та "Гахарія за Грузію", наголосили на тому, що єдиним легітимним державним інститутом є Саломе Зурабішвілі, президентка країни.

Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня так званим парламентом, захопленим Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності. Поширити

Також опозиція зазначила, що політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, також не буде визнавати, як і "самопроголошену владу та її гілки".

Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента — таким чином, Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах. Вихід з гострої політичної кризи, що виникла, є лише один — нові, вільні та чесні вибори. Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та очікуємо на подальші ефективні та рішучі кроки.

У Грузії продовжуються антиурядові протести

У Грузії продовжують збиратися тисячі людей, які протестують проти дій уряду, який звернув євроінтеграцію країни.

Так, 12 грудня ввечері під парламентом вже збираються небайдужі. Також у акції візьмуть участь депутати Європарламенту.