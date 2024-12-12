Грузинські опозиціонери заявили про невизнання майбутніх президентських виборів. У чому справа

Грузинські опозиційні політичні сили офіційно повідомили про невизнання президентських виборів, які мають відбутися 14 грудня.
Головні тези:
- Грузинська опозиція відмовляється визнавати майбутні президентські вибори, оголошені на 14 грудня, та вважає Саломе Зурабішвілі єдиним легітимним президентом країни.
- Опозиція не поважає результати виборів, проведених урядом, який вони вважають нелегітимним, та вимагає нових, вільних та чесних виборів для виходу з політичної кризи.
- Продовжуються антиурядові протести у Грузії, і громадяни виражають свою незгоду з діями уряду. На протестах під парламентом беруть участь і депутати Європарламенту.
- Уряд, згорнувший євроінтеграцію країни, зазнав гострої критики, що призвело до масових протестів і невизнання майбутніх виборів опозицією.
- Грузія очікує підтримки від міжнародних партнерів та сподівається на подальші кроки у вирішенні політичної ситуації у країні.
Опозиція Грузії не визнає результатів президентських виборів
Опозиційні сили, які включають "Коаліцію за зміни", "Єдність — Національний рух", "Сильна Грузія" та "Гахарія за Грузію", наголосили на тому, що єдиним легітимним державним інститутом є Саломе Зурабішвілі, президентка країни.
Також опозиція зазначила, що політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, також не буде визнавати, як і "самопроголошену владу та її гілки".
Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента — таким чином, Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах. Вихід з гострої політичної кризи, що виникла, є лише один — нові, вільні та чесні вибори. Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та очікуємо на подальші ефективні та рішучі кроки.
У Грузії продовжуються антиурядові протести
У Грузії продовжують збиратися тисячі людей, які протестують проти дій уряду, який звернув євроінтеграцію країни.
Так, 12 грудня ввечері під парламентом вже збираються небайдужі. Також у акції візьмуть участь депутати Європарламенту.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-