Грузинские оппозиционеры заявили о непризнании предстоящих президентских выборов. В чем дело
Категория
Политика
Дата публикации

Грузинские оппозиционеры заявили о непризнании предстоящих президентских выборов. В чем дело

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

Грузинские оппозиционные политические силы официально сообщили о непризнании президентских выборов, которые должны пройти 14 декабря.

Главные тезисы

  • Оппозиция Грузии не признает предстоящие президентские выборы, проводимые нелегитимным правительством.
  • Продолжаются антиправительственные протесты в Грузии, выражающие несогласие с действиями власти.
  • Нелегитимное парламентское решение о назначении выборов вызвало острую критику со стороны оппозиции и массовые протесты в стране.
  • Оппозиционные силы признают только Саломе Зурабишвили как легитимного президента Грузии и требуют новых честных выборов для выхода из политического кризиса.
  • Грузия ожидает поддержки от международных партнеров для решения политической ситуации в стране и продолжения демократических изменений.

Оппозиция Грузии не признает результаты президентских выборов

Оппозиционные силы, включающие "Коалицию за перемены", "Единство — Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Хухаря за Грузию", отметили, что единственным легитимным государственным институтом является Саломе Зурабишвили, президент страны.

Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, захваченным Иванишвили, не имеющим ни международной, ни внутренней политической легитимности.

Также оппозиция отметила, что победившие на выборах 26 октября политические партии также не будут признавать, как и "самопровозглашенную власть и ее ветви".

У нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента — таким образом, Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Выход из острого политического кризиса, который возник, есть только один — новые, свободные и честные выборы. Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов.

В Грузии продолжаются антиправительственные протесты

В Грузии продолжают собираться тысячи людей, протестующих против действий правительства, обратившего евроинтеграцию страны.

Да, 12 декабря вечером под парламентом уже собираются неравнодушные. Также в акции примут участие депутаты Европарламента.

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