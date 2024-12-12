Грузинские оппозиционеры заявили о непризнании предстоящих президентских выборов. В чем дело

Грузинские оппозиционные политические силы официально сообщили о непризнании президентских выборов, которые должны пройти 14 декабря.
Главные тезисы
- Оппозиция Грузии не признает предстоящие президентские выборы, проводимые нелегитимным правительством.
- Продолжаются антиправительственные протесты в Грузии, выражающие несогласие с действиями власти.
- Нелегитимное парламентское решение о назначении выборов вызвало острую критику со стороны оппозиции и массовые протесты в стране.
- Оппозиционные силы признают только Саломе Зурабишвили как легитимного президента Грузии и требуют новых честных выборов для выхода из политического кризиса.
- Грузия ожидает поддержки от международных партнеров для решения политической ситуации в стране и продолжения демократических изменений.
Оппозиция Грузии не признает результаты президентских выборов
Оппозиционные силы, включающие "Коалицию за перемены", "Единство — Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Хухаря за Грузию", отметили, что единственным легитимным государственным институтом является Саломе Зурабишвили, президент страны.
Также оппозиция отметила, что победившие на выборах 26 октября политические партии также не будут признавать, как и "самопровозглашенную власть и ее ветви".
У нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента — таким образом, Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Выход из острого политического кризиса, который возник, есть только один — новые, свободные и честные выборы. Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов.
В Грузии продолжаются антиправительственные протесты
В Грузии продолжают собираться тысячи людей, протестующих против действий правительства, обратившего евроинтеграцию страны.
Да, 12 декабря вечером под парламентом уже собираются неравнодушные. Также в акции примут участие депутаты Европарламента.
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