Грузинские оппозиционеры заявили о непризнании предстоящих президентских выборов. В чем дело

Оппозиция Грузии не признает результаты президентских выборов

Оппозиционные силы, включающие "Коалицию за перемены", "Единство — Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Хухаря за Грузию", отметили, что единственным легитимным государственным институтом является Саломе Зурабишвили, президент страны.

Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, захваченным Иванишвили, не имеющим ни международной, ни внутренней политической легитимности. Поделиться

Также оппозиция отметила, что победившие на выборах 26 октября политические партии также не будут признавать, как и "самопровозглашенную власть и ее ветви".

У нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента — таким образом, Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Выход из острого политического кризиса, который возник, есть только один — новые, свободные и честные выборы. Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов.

В Грузии продолжаются антиправительственные протесты

В Грузии продолжают собираться тысячи людей, протестующих против действий правительства, обратившего евроинтеграцию страны.

Да, 12 декабря вечером под парламентом уже собираются неравнодушные. Также в акции примут участие депутаты Европарламента.