Проросійська влада Грузії хоче заборонити протестувальникам закривати обличчя

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" має намір заборонити використання масок на акціях протесту. На думку влади це має “запобігти насильству під час мітингів”.
Головні тези:
- Правляча партія Грузії має на меті заборонити використання масок на акціях протесту для попередження насильства.
- За словами прем’єра Грузії, запровадження подібних норм, як у країнах ЄС, необхідне для забезпечення безпеки.
- Опозиція вимагає ряду політичних змін, у той час як уряд вважає облави та арешти лідерів опозиції виправданими.
- Розгон протестів у Тбілісі породив напругу між владою та опозицією, підштовхуючи до нових вимог та протистоянь.
Влада Грузії заборонить протестувальникам закривати обличчя
Як заявив прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе відповідний закон буде ухвалено найближчим часом. За його словами, подібні норми вже діють у багатьох країнах ЄС, і їх запровадження необхідне для забезпечення безпеки.
Він також засудив напад на знімальну групу опозиційного телеканалу "Пірвелі", яку атакували невідомі в масках.
Розгон антиурядових протестів у Тбілісі: що відомо
У МВС Грузії заявили, що за результатами розгону протестної акції на проспекті Руставелі в Тбілісі у ніч проти 7 грудня затримали 48 осіб.
У відомстві зазначили, що затримані особи звинувачуються у “дрібному хуліганстві” та “непокорі поліції”.
За інформацією ЗМІ, серед затриманих — журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа.
Опозиціонери звертаються безпосередньо до засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких, на їхню думку, необхідне для виходу з кризи в країні.
Опозиція вимагає:
негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;
призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборчим органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.
Глава уряду вважає виправданими масові облави та арешти опозиційних лідерів та активістів, стверджуючи, що таким чином влада викорінює в країні «ліберальний фашизм». Також Кобахідзе назвав “дезінформацією” заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо подій у Грузії.
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