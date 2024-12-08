Проросійська влада Грузії хоче заборонити протестувальникам закривати обличчя

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" має намір заборонити використання масок на акціях протесту. На думку влади це має “запобігти насильству під час мітингів”.

Влада Грузії заборонить протестувальникам закривати обличчя

Як заявив прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе відповідний закон буде ухвалено найближчим часом. За його словами, подібні норми вже діють у багатьох країнах ЄС, і їх запровадження необхідне для забезпечення безпеки.

Ми технічно організуємо все так, щоб закон було ухвалено до кінця наступного тижня і щоб він почав діяти до кінця місяця, — заявив прем’єр. Поширити

Він також засудив напад на знімальну групу опозиційного телеканалу "Пірвелі", яку атакували невідомі в масках.

Складно реагувати в ситуації, коли всі ходять у масках. Відбувається насильство, і МВС складно з’ясувати, хто є учасником протесту, а хто — ні, — додав Кобахідзе. Поширити

Розгон антиурядових протестів у Тбілісі: що відомо

У МВС Грузії заявили, що за результатами розгону протестної акції на проспекті Руставелі в Тбілісі у ніч проти 7 грудня затримали 48 осіб.

У відомстві зазначили, що затримані особи звинувачуються у “дрібному хуліганстві” та “непокорі поліції”.

За інформацією ЗМІ, серед затриманих — журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа.

Опозиціонери звертаються безпосередньо до засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких, на їхню думку, необхідне для виходу з кризи в країні.

Опозиція вимагає:

негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;

призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборчим органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.

Глава уряду вважає виправданими масові облави та арешти опозиційних лідерів та активістів, стверджуючи, що таким чином влада викорінює в країні «ліберальний фашизм». Також Кобахідзе назвав “дезінформацією” заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо подій у Грузії.