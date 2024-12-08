Пророссийские власти Грузии хотят запретить протестующим закрывать лицо

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" намерена запретить использование масок на акциях протеста. По мнению властей, это должно “предотвратить насилие во время митингов”.

Власти Грузии запретят протестующим закрывать лицо

Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, соответствующий закон будет принят в ближайшее время. По его словам, подобные нормы уже действуют во многих странах ЕС, и их введение необходимо для обеспечения безопасности.

Мы технически организуем все так, чтобы закон был принят до конца следующей недели и чтобы он начал действовать до конца месяца, заявил премьер. Поделиться

Он также осудил нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели", которую атаковали неизвестные в масках.

Трудно реагировать в ситуации, когда все ходят в масках. Происходит насилие, и МВД сложно выяснить, кто является участником протеста, а кто нет, — добавил Кобахидзе. Поделиться

Разгон антиправительственных протестов в Тбилиси: что известно

В МВД Грузии заявили, что по результатам разгона протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 7 декабря задержали 48 человек.

В ведомстве отметили, что задержанные лица обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

По информации СМИ, среди задержанных - журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа.

Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Оппозиция требует:

немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.