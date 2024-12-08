Пророссийские власти Грузии хотят запретить протестующим закрывать лицо
Категория
Мир
Дата публикации

Пророссийские власти Грузии хотят запретить протестующим закрывать лицо

Пророссийские власти Грузии хотят запретить протестующим закрывать лицо
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Источник:  SOVA

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" намерена запретить использование масок на акциях протеста. По мнению властей, это должно “предотвратить насилие во время митингов”.

Главные тезисы

  • Правящая партия Грузии - запретить использование масок на акциях протеста для предупреждения насилия.
  • По словам премьера Грузии, введение подобных норм, как в странах ЕС, необходимо для обеспечения безопасности.
  • Оппозиция требует ряда политических изменений, в то время как правительство считает облавы и аресты лидеров оппозиции оправданными.
  • Разгон протестов в Тбилиси породил напряжение между властью и оппозицией, подталкивая к новым требованиям и противостояниям.

Власти Грузии запретят протестующим закрывать лицо

Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, соответствующий закон будет принят в ближайшее время. По его словам, подобные нормы уже действуют во многих странах ЕС, и их введение необходимо для обеспечения безопасности.

Мы технически организуем все так, чтобы закон был принят до конца следующей недели и чтобы он начал действовать до конца месяца, заявил премьер.

Он также осудил нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели", которую атаковали неизвестные в масках.

Трудно реагировать в ситуации, когда все ходят в масках. Происходит насилие, и МВД сложно выяснить, кто является участником протеста, а кто нет, — добавил Кобахидзе.

Разгон антиправительственных протестов в Тбилиси: что известно

В МВД Грузии заявили, что по результатам разгона протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 7 декабря задержали 48 человек.

В ведомстве отметили, что задержанные лица обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

По информации СМИ, среди задержанных - журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа.

Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Оппозиция требует:

  • немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

  • назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.

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