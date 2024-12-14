Что известно о скандальных выборах президента в Грузии

В частности, нового президента выбирали члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которых составляли представители прособственной партии "Грузинская мечта".

Бывший футболист, представитель "Силы народа", был единственным кандидатом.

"Грузинская мечта" заявила, что инаугурация нового президента состоится 29 декабря текущего года.

Кавелашвили 53 года. Он ветеран футбола. Свою карьеру в футболе он начал в тбилисской команде Локомотив. Позже Кавелашвили был игроком "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году перешел во владыкавказский клуб «Спартак-Алания», а в 1996 — в «Манчестер Сити».

Он также играл за разные клубы Швейцарии. За сборную Грузии сыграл 46 матчей, забил 9 мячей.

Что известно о реакции оппозиции и проевропейских активистов

Между тем, действующий президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать президентскую резиденцию после срока окончания полномочий.

Она назвала пародией и провокацией выборы нового президента Грузии.

Впервые президента Грузии выбирало не население, а Избирательная коллегия. Согласно Конституции, в состав коллегии входят 300 человек, в том числе 150 депутатов парламента Грузии, члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики (в изгнании).

Помимо оппозиции и Зарабашвили легитимность выборов не признают и участники акции, которые собираются у здания парламента с требованием назначить новые парламентские выборы.

Несмотря на то, что оппозиция бойкотирует работу парламента, формально в составе коллегии считаются 61 депутата от оппозиционных партий. Они не участвовали в голосовании.

Не голосовали по меньшей мере два представителя абхазского Совета.

Под зданием парламента собрались проевропейские протестующие. В пятницу в столице прошли многочисленные акции протеста представителей тех или иных сфер и профессий.

Опрос компании IPM Research показал, что антивластные протесты поддерживают 65% грузинского общества.