Це зрада. Макрон публічно звернувся до влади Грузії

Французький лідер Еммануель Макрон пояснив, як він ставиться до дій проросійської влади Грузії, яка відмовилися від курсу у Європейський союз.

Макрон відреагував на події в Грузії

Заява президента республіки пролунала напередодні першої річниці присвоєння Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС та масових антивладних протестів.

Еммануель Макрон наголосив: досі існує шлях, який відповідає європейським прагненням країни. Ба більше, він залишається відкритим.

На цьому тлі політик закликав не обривати “ввічливий діалог” з усіма політичними силами і громадськими організаціями.

На переконання французького лідера, цей діалог є відповідальністю кожного грузина.

Він має дати можливість грузинам знову взяти долю у свої руки. Цей шлях — ваш. Тому я дуже довіряю грузинському народу і всім тим, кому дорогий цей почесний європейський шлях і хто не хоче піддаватися залякуванню, пропаганді, кібератакам, маніпуляції інформацією. Еммануель Макрон Президент Франції

Макрон закликав проросійську владу Грузії зупинитися

За словами французького лідера, він підтримує грузинський народ, який не здається й продовжує боротися за свою свободу.

Це зрада європейських прагнень грузинського народу, записаних у конституції Грузії. Вона неприпустима, — наголосив Макрон. Поширити

Він також закликав зробити все можливе, щоб Кремль не знищив європейську мрію Грузії, адже цей вибір європейського шляху є суверенним рішенням вільних людей.

І це рішення про приєднання до європейської сім'ї мирно виражається сьогодні в Тбілісі і в декількох десятках міст країни, — додав президент Франції. Поширити

Як відомо, з 28 листопада в Грузії тривають масштабні акції протесту проти зупинки євроінтеграції чинною владою.