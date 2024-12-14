Це зрада. Макрон публічно звернувся до влади Грузії
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Політика
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Це зрада. Макрон публічно звернувся до влади Грузії

Макрон
Джерело:  Ехо Кавказу

Французький лідер Еммануель Макрон пояснив, як він ставиться до дій проросійської влади Грузії, яка відмовилися від курсу у Європейський союз.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон закликає владу Грузії не ігнорувати вибір власного народу.
  • Президент Франції наголосив, що рішення про приєднання до європейської сім'ї є суверенним правом грузинів.
  • Макрон висловлює підтримку грузинському народові у боротьбі за свою свободу.

Макрон відреагував на події в Грузії

Заява президента республіки пролунала напередодні першої річниці присвоєння Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС та масових антивладних протестів.

Еммануель Макрон наголосив: досі існує шлях, який відповідає європейським прагненням країни. Ба більше, він залишається відкритим.

На цьому тлі політик закликав не обривати “ввічливий діалог” з усіма політичними силами і громадськими організаціями.

На переконання французького лідера, цей діалог є відповідальністю кожного грузина.

Він має дати можливість грузинам знову взяти долю у свої руки. Цей шлях — ваш. Тому я дуже довіряю грузинському народу і всім тим, кому дорогий цей почесний європейський шлях і хто не хоче піддаватися залякуванню, пропаганді, кібератакам, маніпуляції інформацією.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Макрон закликав проросійську владу Грузії зупинитися

За словами французького лідера, він підтримує грузинський народ, який не здається й продовжує боротися за свою свободу.

Це зрада європейських прагнень грузинського народу, записаних у конституції Грузії. Вона неприпустима, — наголосив Макрон.

Він також закликав зробити все можливе, щоб Кремль не знищив європейську мрію Грузії, адже цей вибір європейського шляху є суверенним рішенням вільних людей.

І це рішення про приєднання до європейської сім'ї мирно виражається сьогодні в Тбілісі і в декількох десятках міст країни, — додав президент Франції.

Як відомо, з 28 листопада в Грузії тривають масштабні акції протесту проти зупинки євроінтеграції чинною владою.

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