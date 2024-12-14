Це зрада. Макрон публічно звернувся до влади Грузії

Французький лідер Еммануель Макрон пояснив, як він ставиться до дій проросійської влади Грузії, яка відмовилися від курсу у Європейський союз.
Головні тези:
- Еммануель Макрон закликає владу Грузії не ігнорувати вибір власного народу.
- Президент Франції наголосив, що рішення про приєднання до європейської сім'ї є суверенним правом грузинів.
- Макрон висловлює підтримку грузинському народові у боротьбі за свою свободу.
Макрон відреагував на події в Грузії
Заява президента республіки пролунала напередодні першої річниці присвоєння Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС та масових антивладних протестів.
Еммануель Макрон наголосив: досі існує шлях, який відповідає європейським прагненням країни. Ба більше, він залишається відкритим.
На цьому тлі політик закликав не обривати “ввічливий діалог” з усіма політичними силами і громадськими організаціями.
На переконання французького лідера, цей діалог є відповідальністю кожного грузина.
Макрон закликав проросійську владу Грузії зупинитися
За словами французького лідера, він підтримує грузинський народ, який не здається й продовжує боротися за свою свободу.
Він також закликав зробити все можливе, щоб Кремль не знищив європейську мрію Грузії, адже цей вибір європейського шляху є суверенним рішенням вільних людей.
Як відомо, з 28 листопада в Грузії тривають масштабні акції протесту проти зупинки євроінтеграції чинною владою.
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