Французский лидер Эммануэль Макрон объяснил, как он относится к действиям пророссийских властей Грузии, отказавшихся от курса в Европейский союз.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон призывает власти Грузии не игнорировать выбор собственного народа.
- Президент Франции подчеркнул, что решение о присоединении к европейской семье является суверенным правом грузин.
- Макрон выражает поддержку грузинскому народу в борьбе за свою свободу.
Макрон отреагировал на события в Грузии
Заявление президента республики прозвучало в канун первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и массовых антивластных протестов.
Эммануэль Макрон подчеркнул: до сих пор существует путь, отвечающий европейским стремлениям страны. Более того, он остается открытым.
На этом фоне политик призвал не обрывать "вежливый диалог" со всеми политическими силами и общественными организациями.
По мнению французского лидера, этот диалог является ответственностью каждого грузина.
Макрон призвал пророссийские власти Грузии остановиться
По словам французского лидера, он поддерживает не сдающийся грузинский народ, который продолжает бороться за свою свободу.
Он также призвал сделать все возможное, чтобы Кремль не уничтожил европейскую мечту Грузии, ведь выбор европейского пути является суверенным решением свободных людей.
Как известно, с 28 ноября в Грузии продолжаются масштабные акции протестов против остановки евроинтеграции действующими властями.
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