Это предательство Макрон публично обратился к властям Грузии

Французский лидер Эммануэль Макрон объяснил, как он относится к действиям пророссийских властей Грузии, отказавшихся от курса в Европейский союз.

Макрон отреагировал на события в Грузии

Заявление президента республики прозвучало в канун первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и массовых антивластных протестов.

Эммануэль Макрон подчеркнул: до сих пор существует путь, отвечающий европейским стремлениям страны. Более того, он остается открытым.

На этом фоне политик призвал не обрывать "вежливый диалог" со всеми политическими силами и общественными организациями.

По мнению французского лидера, этот диалог является ответственностью каждого грузина.

Он должен дать возможность грузинам снова взять судьбу в свои руки, поэтому я очень доверяю грузинскому народу и всем тем, кому дорог этот почетный европейский путь и кто не хочет подвергаться запугиванию, пропаганде, кибератакам, манипуляции информацией. Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон призвал пророссийские власти Грузии остановиться

По словам французского лидера, он поддерживает не сдающийся грузинский народ, который продолжает бороться за свою свободу.

Это предательство европейских стремлений грузинского народа, записанных в конституции Грузии. Оно недопустимо, — подчеркнул Макрон. Поделиться

Он также призвал сделать все возможное, чтобы Кремль не уничтожил европейскую мечту Грузии, ведь выбор европейского пути является суверенным решением свободных людей.

И это решение о присоединении к европейской семье мирно выражается сегодня в Тбилиси и в нескольких десятках городов страны, добавил президент Франции. Поделиться

Как известно, с 28 ноября в Грузии продолжаются масштабные акции протестов против остановки евроинтеграции действующими властями.