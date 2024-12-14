В Службе информации и безопасности Молдовы обвинили российского олигарха Романа Абрамовича в причастности к попытке срыва президентских выборов в стране.

Спецслужбы Молдовы подозревают Абрамовича в попытке вмешаться в выборы

В представленном спецслужбой Молдовы отчете говорится, что таким образом Россия пыталась вмешаться в выборы в Молдове.

В отчете приводятся доказательства подкупа избирателей, попытки кибератак на избирательные органы и ресурсы, распространение пророссийской пропаганды в популярных социальных сетях.

Роман Абрамович

В разведке подчеркнули, что в Москве был создан оперативный центр для подрыва референдума и выборов в Молдове.

Руководил этим центром бывший пророссийский политик Молдавии Илан Шор, которому предоставлялись финансовые, медийные, технические и логистические ресурсы.

Молдавские спецслужбы называют одним из ключевых партнеров Шора олигарха Романа Абрамовича.

Что известно о встречах Шора с Абрамовичем

В отчете отмечено, что в 2023 году Шор проводил встречу с Абрамовичем во Франции. В частности, именно Абрамович поддерживал политический блок Победы, созданный Шором для участия в выборах.

Юридическую поддержку пророссийской политической силе оказывала Рола Брентлина, которую SIS называет личной помощницей российского миллиардера.

Блок Победа был основан в апреле 2024 г. во время съезда молдавских политиков в Москве. Однако в августе Центральная избирательная комиссия Молдовы отклонила его заявку на участие в выборах и референдуме. за банковское мошенничество. После обжалования приговора он находился под домашним арестом, но в 2019 году скрылся из Молдовы. Весной 2024 года стало известно, что он получил гражданство России.