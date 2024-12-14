В Службі інформації та безпеки Молдови звинуватили російського олігарха Романа Абрамовича у причетності до спроби зриву президентських виборів в країні.

Спецслужби Молдови підозрюють Абрамовича у спробі втрутитись у вибори

У представленому спецслужбою Молдови звіті зазначається, що таким чином Росія намагалась втрутитись у вибори в Молдові.

У звіті наводяться докази підкупу виборців, спроби кібератак на виборчі органи та ресурси, поширення проросійської пропаганди у популярних соцмережах.

Роман Абрамович

У розвідці підкреслили, що у Москві був створений оперативний центр для підриву референдуму і виборів у Молдові.

Керував цим центром колишній проросійський політик з Молдови Ілан Шор, якому надавались фінансові, медійні, технічні й логістичні ресурси.

Молдавські спецслужби називають одним з ключових партнерів Шора олігарха Романа Абрамовича.

Що відомо про зустрічі Шора з Абрамовичем

У звіті зазначено, що у 2023 році Шор проводив зустріч з Абрамовичем у Франції. Зокрема, саме Абрамович підтримував політичний блок Перемога, створений Шором для участі у виборах.

Юридичну підтримку проросійській політичній силі надавала Рола Брентлін, яку SIS називає особистою помічницею російського мільярдера.

Блок Перемога був заснований у квітні 2024 року під час з’їзду молдовських політиків у Москві. Однак у серпні Центральна виборча комісія Молдови відхилила його заявку на участь у виборах і референдумі. Ілан Шор у 2017 році був засуджений до семи з половиною років ув’язнення за банківське шахрайство. Після оскарження вироку він перебував під домашнім арештом, але у 2019 році втік із Молдови. Навесні 2024 року стало відомо, що він отримав громадянство Росії.