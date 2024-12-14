В Службі інформації та безпеки Молдови звинуватили російського олігарха Романа Абрамовича у причетності до спроби зриву президентських виборів в країні.
Головні тези:
- Спецслужби Молдови звинуватили Романа Абрамовича в спробі зриву президентських виборів через підкуп виборців та кібератаки.
- У звіті наведені докази причетності олігарха до втручання Росії у виборчий процес в Молдові через пропаганду та підтримку політичного блоку.
- Роман Абрамович мав зустріч з колишнім молдовським політиком у Франції, де підтримував створений ним політичний блок Перемога для участі у виборах.
- Також відомо, що Ілан Шор, якому допомагав Абрамович, був в'язнем за банківське шахрайство та після втечі отримав громадянство Росії.
- Попри спробу втручання, активна участь громадян у виборах та підтримка євроінтеграції на референдумі свідчать про підтриману демократію в Молдові.
Спецслужби Молдови підозрюють Абрамовича у спробі втрутитись у вибори
У представленому спецслужбою Молдови звіті зазначається, що таким чином Росія намагалась втрутитись у вибори в Молдові.
У звіті наводяться докази підкупу виборців, спроби кібератак на виборчі органи та ресурси, поширення проросійської пропаганди у популярних соцмережах.
У розвідці підкреслили, що у Москві був створений оперативний центр для підриву референдуму і виборів у Молдові.
Керував цим центром колишній проросійський політик з Молдови Ілан Шор, якому надавались фінансові, медійні, технічні й логістичні ресурси.
Молдавські спецслужби називають одним з ключових партнерів Шора олігарха Романа Абрамовича.
Що відомо про зустрічі Шора з Абрамовичем
У звіті зазначено, що у 2023 році Шор проводив зустріч з Абрамовичем у Франції. Зокрема, саме Абрамович підтримував політичний блок Перемога, створений Шором для участі у виборах.
Юридичну підтримку проросійській політичній силі надавала Рола Брентлін, яку SIS називає особистою помічницею російського мільярдера.
Блок Перемога був заснований у квітні 2024 року під час з’їзду молдовських політиків у Москві. Однак у серпні Центральна виборча комісія Молдови відхилила його заявку на участь у виборах і референдумі. Ілан Шор у 2017 році був засуджений до семи з половиною років ув’язнення за банківське шахрайство. Після оскарження вироку він перебував під домашнім арештом, але у 2019 році втік із Молдови. Навесні 2024 року стало відомо, що він отримав громадянство Росії.
Президентські вибори в Молдові відбулися у два тури — 20 жовтня і 3 листопада. Діючий президент Майя Санду перемогла проросійського кандидата Олександра Стояногло, зберігши свою посаду. Одночасно з першим туром виборів відбувся референдум про вступ до ЄС, який завершився підтримкою євроінтеграції більшістю громадян.
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