Президент Хорватии Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.

Миланович снова продвигает интересы Путина

Пророссийский политик не скрывает, что намерен переизбраться на второй срок на выборах этой зимой.

На этом фоне он также дал понять, что сделает все возможное, чтобы хорватские солдаты не воевали в чужих войнах.

Заявление Зорана Милановича прозвучало после начала обсуждений в Европе по поводу потенциального развертывания европейских войск в Украине.

Опять начинаются дискуссии о возможном отъезде солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от подобных конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-либо приказу. Зоран Миланович Президент Хорватии

По его словам, Хорватия будет действовать с осторожностью, а в ее приоритете будут оставаться собственные интересы.

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Что известно о предыдущем скандале с участием Милановича

Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы спасти Хорватию от военных конфликтов, — цинично заявили в команде Зорана Милановича. Поделиться

После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.