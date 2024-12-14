Президент Хорватии Зоран Миланович, являющийся симпатиком диктатора Владимира Путина, заявил, что не допустит введения хорватских военных в Украину в составе европейской миротворческой миссии.
Главные тезисы
- Миланович не в первый раз запрещает своей стране помочь Украине закончить войну, которую ведет Россия.
- Предыдущий скандал с президентом Хорватии вызвал раскол во власти, однако это его не остановило.
Миланович снова продвигает интересы Путина
Пророссийский политик не скрывает, что намерен переизбраться на второй срок на выборах этой зимой.
На этом фоне он также дал понять, что сделает все возможное, чтобы хорватские солдаты не воевали в чужих войнах.
Заявление Зорана Милановича прозвучало после начала обсуждений в Европе по поводу потенциального развертывания европейских войск в Украине.
По его словам, Хорватия будет действовать с осторожностью, а в ее приоритете будут оставаться собственные интересы.
Что известно о предыдущем скандале с участием Милановича
Как уже упоминалось ранее, в октябре приспешник Путина отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).
Таким образом, он пошел против правительства страны, которое поддержало эту инициативу и предлагало президенту ее окончательно одобрить.
После этого решения в Хорватии разразился громкий скандал, ведь правительство страны не поддерживает такой подход президента.
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