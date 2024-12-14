Введення іноземних військ в Україну. Лідер Хорватії влаштував новий скандал

Президент Хорватії Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.
Головні тези:
- Міланович не вперше забороняє своїй країні допомогти Україні закінчити війну, яку веде Росія.
- Попередній скандал з президентом Хорватії викликав розкол у владі, однак це його не зупинило.
Міланович знову просуває інтереси Путіна
Проросійський політик не приховує, що планує переобратись на другий термін на виборах цієї зими.
На цьому тлі він дав зрозуміти, щоб зробить усе можливе, щоб хорватські солдати не воювали у чужих війнах.
Заява Зорана Мілановича пролунала після початку обговорень у Європі стосовно потенційного розгортання європейських військ в Україні.
За його словами, Хорватія буде діяти обережно, а в її пріоритеті залишатимуться власні інтереси.
Що відомо про попередній скандал за участі Мілановича
Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).
Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.
Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.
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