Введення іноземних військ в Україну. Лідер Хорватії влаштував новий скандал
Категорія
Політика
Дата публікації

Введення іноземних військ в Україну. Лідер Хорватії влаштував новий скандал

Мілнович
Джерело:  online.ua

Президент Хорватії Зоран Міланович, який є симпатиком диктатора Володимира Путіна, заявив, що не допустить введення хорватських військових до України у складі європейської миротворчої місії.

Головні тези:

  • Міланович не вперше забороняє своїй країні допомогти Україні закінчити війну, яку веде Росія.
  • Попередній скандал з президентом Хорватії викликав розкол у владі, однак це його не зупинило.

Міланович знову просуває інтереси Путіна

Проросійський політик не приховує, що планує переобратись на другий термін на виборах цієї зими.

На цьому тлі він дав зрозуміти, щоб зробить усе можливе, щоб хорватські солдати не воювали у чужих війнах.

Заява Зорана Мілановича пролунала після початку обговорень у Європі стосовно потенційного розгортання європейських військ в Україні.

Знову починаються дискусії щодо можливого від’їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів. Хорватія не буде виконувати чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом.

Зоран Міланович

Зоран Міланович

Президент Хорватії

За його словами, Хорватія буде діяти обережно, а в її пріоритеті залишатимуться власні інтереси.

Фото: скриншот

Що відомо про попередній скандал за участі Мілановича

Як уже згадувалося раніше, у жовтні поплічник Путіна відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Таким чином він пішов проти уряду країни, який підтримав цю ініціативу й пропонував президенту її остаточно схвалити.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, -цинічно заявили в команді Зорана Мілановича.

Після цього рішення у Хорватії спалахнув гучний скандал, адже уряд країни не підтримує такий підхід президента.

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