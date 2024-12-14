ГУР показало знищення російського винищувача Су-30 — відео

Головне управління розвідки України повідомляє про нові масштабні втрати країни-агресорки Росії. Як виявилося, армія РФ не може захистити від знищення винищувачі на власній території.

ГУР розповіло про нові втрати армії РФ

Згідно з даними українських розвідників, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Воєнна розвідка звертає увагу на те, що згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві українських розвідників. Поширити

Втрати армії РФ станом на 14 грудня 2024