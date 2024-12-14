ГУР показало знищення російського винищувача Су-30 — відео

Головне управління розвідки України повідомляє про нові масштабні втрати країни-агресорки Росії. Як виявилося, армія РФ не може захистити від знищення винищувачі на власній території.
Головні тези:
- Головне управління розвідки України розкрило нові втрати армії РФ, зокрема знищення винищувача Су-30 у Кримську.
- Руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
ГУР розповіло про нові втрати армії РФ
Згідно з даними українських розвідників, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
Воєнна розвідка звертає увагу на те, що згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.
Втрати армії РФ станом на 14 грудня 2024
особового складу — близько 761 тис 160 (+1 тис 40) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 539 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 19 тис 675 од.;
артилерійських систем — 21 тис 102 (+24) од.;
РСЗВ — 1 тис 253 од.;
засоби ППО — 1 тис 23 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 229 (+53) од.;
крилаті ракети — 2 тис 861 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 217 (+40) од.;
спеціальна техніка — 3 тис 644 (+2) од.
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