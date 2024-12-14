ГУР показало знищення російського винищувача Су-30 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР показало знищення російського винищувача Су-30 — відео

ГУР
Су-30

Головне управління розвідки України повідомляє про нові масштабні втрати країни-агресорки Росії. Як виявилося, армія РФ не може захистити від знищення винищувачі на власній території.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки України розкрило нові втрати армії РФ, зокрема знищення винищувача Су-30 у Кримську.
  • Руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви. 

ГУР розповіло про нові втрати армії РФ

Згідно з даними українських розвідників, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Воєнна розвідка звертає увагу на те, що згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві українських розвідників.

Втрати армії РФ станом на 14 грудня 2024

  • особового складу — близько 761 тис 160 (+1 тис 40) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 539 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 тис 675 од.;

  • артилерійських систем — 21 тис 102 (+24) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 253 од.;

  • засоби ППО — 1 тис 23 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • вертольотів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 229 (+53) од.;

  • крилаті ракети — 2 тис 861 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 217 (+40) од.;

  • спеціальна техніка — 3 тис 644 (+2) од.

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