ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30 — видео

Главное управление разведки Украины сообщает о новых масштабных потерях страны-агрессорки России. Как оказалось, армия РФ не может защитить от уничтожения истребители на собственной территории.
Главные тезисы
- Главное управление разведки Украины раскрыло новые потери армии РФ, в том числе уничтожение истребителя Су-30 в Крымске.
- Разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
ГУР рассказал о новых потерях армии РФ
Согласно данным украинских разведчиков, 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
Военная разведка обращает внимание на то, что упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.
Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2024 г.
личного состава — около 761 тыс 160 (+1 тыс 40) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 539 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 19 тыс 675 ед.;
артиллерийских систем — 21 тыс 102 (+24) ед;
РСЗО — 1 тыс 253 ед.;
средства ПВО — 1 тыс 23 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 229 (+53) ед;
крылатые ракеты — 2 тыс 861 ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 217 (+40) ед;
специальная техника — 3 тыс 644 (+2) ед.
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