Главное управление разведки Украины сообщает о новых масштабных потерях страны-агрессорки России. Как оказалось, армия РФ не может защитить от уничтожения истребители на собственной территории.

ГУР рассказал о новых потерях армии РФ

Согласно данным украинских разведчиков, 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Военная разведка обращает внимание на то, что упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении украинских разведчиков. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2024 г.