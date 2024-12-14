ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30 — видео

ГУР
Су-30
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Главное управление разведки Украины сообщает о новых масштабных потерях страны-агрессорки России. Как оказалось, армия РФ не может защитить от уничтожения истребители на собственной территории.

Главные тезисы

  • Главное управление разведки Украины раскрыло новые потери армии РФ, в том числе уничтожение истребителя Су-30 в Крымске.
  • Разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

ГУР рассказал о новых потерях армии РФ

Согласно данным украинских разведчиков, 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Военная разведка обращает внимание на то, что упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении украинских разведчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2024 г.

  • личного состава — около 761 тыс 160 (+1 тыс 40) человек ликвидировано;

  • танков — 9 тыс 539 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 675 ед.;

  • артиллерийских систем — 21 тыс 102 (+24) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 253 ед.;

  • средства ПВО — 1 тыс 23 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 229 (+53) ед;

  • крылатые ракеты — 2 тыс 861 ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 217 (+40) ед;

  • специальная техника — 3 тыс 644 (+2) ед.

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