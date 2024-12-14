Россияне ноют. ГУР узнало о новой проблеме Путина в Сирии

Согласно данным украинских разведчиков, сотни солдат РФ не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймими, поскольку боятся, что их накроют огнем пришедшие к власти сирийские повстанцы.

Проблемы для Путина в Сирии до сих пор не закончились

Главное управление разведки Украины узнало, что процессом вывода российских сил из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки.

В частности, они начали вывешивать российский триколор на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4.

Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению высших вождей мотался на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии — выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат государства-агрессора, ожидающих в районе аэродрома Т4, — сообщает ГУР. Поделиться

По словам украинских разведчиков, в Сирии "россияне ноют" именно из-за сложностей эвакуации своих солдат.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Чем сейчас занимают российские ЧВК

Главное управление разведки обращает внимание на то, что на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в первую очередь речь идет об "Африканском корпусе".

В настоящее время их главная задача — защищать российские подразделения, двигающиеся из глубины Сирии в базы на побережье.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки около тысячи солдат РФ колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.