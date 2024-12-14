Россияне ноют. ГУР узнало о новой проблеме Путина в Сирии

Согласно данным украинских разведчиков, сотни солдат РФ не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймими, поскольку боятся, что их накроют огнем пришедшие к власти сирийские повстанцы.
Главные тезисы
- Армия РФ рискует потерять сотни своих солдат, которые она не может вывести из Сирии.
- Российские силы пользуются поддержкой вооруженных группировок, пытаясь спасти свои жизни.
- В Сирии действуют российские частные военные компании, защищающие российские подразделения во время эвакуации.
Проблемы для Путина в Сирии до сих пор не закончились
Главное управление разведки Украины узнало, что процессом вывода российских сил из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки.
В частности, они начали вывешивать российский триколор на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4.
По словам украинских разведчиков, в Сирии "россияне ноют" именно из-за сложностей эвакуации своих солдат.
Чем сейчас занимают российские ЧВК
Главное управление разведки обращает внимание на то, что на территории арабской страны появились наемники из так называемых российских ЧВК, в первую очередь речь идет об "Африканском корпусе".
В настоящее время их главная задача — защищать российские подразделения, двигающиеся из глубины Сирии в базы на побережье.
Согласно последним данным, за прошедшие сутки около тысячи солдат РФ колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.
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