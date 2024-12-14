Росіяни скиглять. ГУР дізналося про нову проблему Путіна у Сирії
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Росіяни скиглять. ГУР дізналося про нову проблему Путіна у Сирії

ГУР
солдат РФ

Згідно з даними українських розвідників, сотні солдатів РФ не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, оскільки бояться, що їх накриють вогнем сирійські повстанці, які прийшли до влади.

Головні тези:

  • Армія РФ ризикує втратити сотні своїх солдат, які вона не може вивести з Сирії.
  • Російські сили наразі користуються підтримкою озброєних угрупувань, намагаючись врятувати свої життя.
  • У Сирії діють російські приватні військові компанії, які мають захищати російські підрозділи під час евакуації.

Проблеми для Путіна у Сирії досі не закінчилися

Головне управління розвідки України дізналося, що процесом виводу російських сил із Сирії користуються деякі озброєні угрупування.

Зокрема вони почали вивішувати російський триколор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Полковник російської армії дмітрій мотрєнко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії — випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4, — повідомляє ГУР.

За словами українських розвідників, у Сирії “росіяни скиглять” саме через складнощі евакуації своїх солдатів.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Чим наразі займають російські ПВК

Головне управління розвідки звертає увагу на те, що на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, насамперед йдеться про “Африканський корпус”.

Наразі їхнє головне завдання ― захищати російські підрозділи, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі.

Згідно з останніми даними, протягом минулої доби близько тисячі солдат РФ колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до ростова-на-дону, чкаловска та владівостока, — повідомляє ГУР.

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