Эстония ввела санкции против премьера Грузии и еще 13 чиновников

Эстония ввела санкции против пророссийского премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Также под санкции попали еще 13 грузинских должностных лиц и судей.
Главные тезисы
- Эстония ввела санкции против пророссийского премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и 13 грузинских чиновников и судей из-за силового разгона протестов и насилия против участников акций.
- Министр иностранных дел Эстонии призвал Евросоюз реагировать на ситуацию в Грузии и принять конкретные меры против нарушающих демократию и применяющих насилие.
- Скандальные выборы президента в Грузии вызвали возмущение среди политических сил, поскольку инаугурация нового президента запланирована на 29 декабря текущего года.
- Представители прособственной партии «Грузинская мечта» объявили об избрании нового «президента» без адекватного конкурса, обострившего политический кризис в стране.
Что известно о санкциях Эстонии против грузинских чиновников
Министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, на основании которой Эстония ввела санкции против 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей.
Им запретили въезд на территорию Эстонии.
Санкции ввели из-за силового разгона протестов и насилия против участников акций, журналистов и лидеров оппозиции.
Перед этим Эстония ввела санкции против 11 представителей грузинских властей.
Что известно о скандальных выборах президента в Грузии
В частности, нового "президента" выбирали члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которых составляли представители прособственной партии "Грузинская мечта".
Бывший футболист, представитель "Силы народа", был единственным кандидатом.
Грузинская мечта» заявила, что инаугурация нового президента состоится 29 декабря этого года.
Политические силы, прошедшие по итогам выборов в парламент, но отказавшиеся от депутатских мандатов, сделали совместное обращение в ЕС.
Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, требующим немедленных действий от Евросоюза.
Авторы совместного обращения подчеркивают, что грузинский народ «мужественно сопротивляется авторитаризму, которое поддерживает Россия, борясь за свое демократическое европейское будущее». И поддержка ЕС имеет для успеха решающее значение.
Письмо подписали Ника Мелиа («Коалиция за перемены»), Тина Бокучава («Единство — Национальное движение»), Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия»), Заза Тавадзе («Хухаря за Грузию»).
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