Эстония ввела санкции против премьера Грузии и еще 13 чиновников

Эстония ввела санкции против пророссийского премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Также под санкции попали еще 13 грузинских должностных лиц и судей.

Что известно о санкциях Эстонии против грузинских чиновников

Министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, на основании которой Эстония ввела санкции против 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей.

Им запретили въезд на территорию Эстонии.

Санкции ввели из-за силового разгона протестов и насилия против участников акций, журналистов и лидеров оппозиции.

Я призываю все страны Европейского Союза отреагировать на происходящее в Грузии и принять конкретные меры против тех, кто применяет неоправданную силу и жестокое насилие против народа Грузии и подрывает демократию, — отметил глава МИД. Поделиться

Перед этим Эстония ввела санкции против 11 представителей грузинских властей.

Что известно о скандальных выборах президента в Грузии

В частности, нового "президента" выбирали члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которых составляли представители прособственной партии "Грузинская мечта".

Бывший футболист, представитель "Силы народа", был единственным кандидатом.

Грузинская мечта» заявила, что инаугурация нового президента состоится 29 декабря этого года.

Политические силы, прошедшие по итогам выборов в парламент, но отказавшиеся от депутатских мандатов, сделали совместное обращение в ЕС.

Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, требующим немедленных действий от Евросоюза.

Отмечается, что избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии усугубляет и без того сложную ситуацию. Авторы обращения напоминают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об иноагентах и часто занимается активной антизападной пропагандой. А после избрания "самопровозглашенным и нелегитимным парламентом" у него якобы не будет ни независимости, ни легитимности. Поделиться

Авторы совместного обращения подчеркивают, что грузинский народ «мужественно сопротивляется авторитаризму, которое поддерживает Россия, борясь за свое демократическое европейское будущее». И поддержка ЕС имеет для успеха решающее значение.