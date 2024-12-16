Сийярто заблокировал санкции ЕС в отношении патриарха РПЦ Кирилла и дипломата Небензи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заблокировал включение патриарха РПЦ Кирилла и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю в санкционный список ЕС.
Главные тезисы
- Венгрия блокировала санкции ЕС против патриарха РПЦ Кирилла и дипломата Небензи.
- Петер Сийярто выступил против санкций на позиции патриарха Кирилла и дипломата Небензи, считая это странным действием, роняющим потенциал мирных переговоров.
Сийярто "спас" патриарха Кирилла и Небензю от санкций ЕС
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза 16 декабря.
Сийярто объяснил, что не заблокировал введение 15-го пакета санкций ЕС против России, так как он предусматривает исключение для Венгрии по экспорту продуктов переработки российской нефти.
Для нас это было важно, и поскольку нам удалось изъять из этого пакета санкций сумасшедшие идеи, мы не наложили вето на него.
К таким "сумасшедшим идеям" глава венгерского МИД отнес наложение санкций на патриарха РПЦ Кирилла, что из-за оппозиции Будапешта блокируется с 2022 года.
Он также заявил, что ЕС планировал наложить санкции на посла России в ООН Василия Небензю, и назвал это странным, поскольку ООН — "это последнее убежище, где ведутся политические консультации", и санкции "отрезали бы еще один окончательный путь к миру".
Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ
Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.
В рамках пакета ЕС наложил санкции на 54 человека и 30 организаций.
Эти меры призваны противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.
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