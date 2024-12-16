Сийярто заблокировал санкции ЕС в отношении патриарха РПЦ Кирилла и дипломата Небензи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заблокировал включение патриарха РПЦ Кирилла и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю в санкционный список ЕС.

Сийярто "спас" патриарха Кирилла и Небензю от санкций ЕС

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза 16 декабря.

Сийярто объяснил, что не заблокировал введение 15-го пакета санкций ЕС против России, так как он предусматривает исключение для Венгрии по экспорту продуктов переработки российской нефти.

Для нас это было важно, и поскольку нам удалось изъять из этого пакета санкций сумасшедшие идеи, мы не наложили вето на него.

К таким "сумасшедшим идеям" глава венгерского МИД отнес наложение санкций на патриарха РПЦ Кирилла, что из-за оппозиции Будапешта блокируется с 2022 года.

Я считаю, что наложение санкций на церковных лидеров и должностных лиц нужно избегать любой ценой, потому что если мы не сможем говорить между собой по церковной линии, будет потеряна последняя надежда на мир. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Он также заявил, что ЕС планировал наложить санкции на посла России в ООН Василия Небензю, и назвал это странным, поскольку ООН — "это последнее убежище, где ведутся политические консультации", и санкции "отрезали бы еще один окончательный путь к миру".

Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

В рамках пакета ЕС наложил санкции на 54 человека и 30 организаций.

Эти меры призваны противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.