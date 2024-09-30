Сибига начал переговоры с венгерским министром Сийярто в Будапеште — детали

30 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов.

Что известно о переговорах Сибиги и Сийярто

Как сообщили в МИД Украины, в Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-т.

Венгерский коллега Петер Сийярто отметил, что его страна находится в глобальном большинстве по поводу призыва к скорейшему установлению мира в Украине. В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.

Увидим, как далеко мы зайдем сегодня... — добавил Сийярто. Поделиться

Визит Сибиги в Венгрию

В МИД Украины накануне отмечали, что ключевыми темами обсуждения станут:

развитие добрососедских отношений, реализация общих проектов, в том числе в сферах экономики, приграничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств.

продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО.

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