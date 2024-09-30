Сибига начал переговоры с венгерским министром Сийярто в Будапеште — детали

30 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов.
Главные тезисы
- Переговоры между главами МИД Украины и Венгрии в Будапеште направлены на развитие добрососедских отношений и реализацию совместных проектов.
- Ключевые темы обсуждения включают в себя сферы экономики, приграничной инфраструктуры и защиты прав национальных меньшинств.
- Цель визита Сибиги в Венгрию - продвижение Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
- Формула мира рассматривается как путь к завершению русской агрессии.
- Визит в Венгрию является частью регионального тура нового министра иностранных дел с целью укрепления отношений и продвижения стратегических целей Украины.
Что известно о переговорах Сибиги и Сийярто
Как сообщили в МИД Украины, в Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-т.
Венгерский коллега Петер Сийярто отметил, что его страна находится в глобальном большинстве по поводу призыва к скорейшему установлению мира в Украине. В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.
Визит Сибиги в Венгрию
В МИД Украины накануне отмечали, что ключевыми темами обсуждения станут:
развитие добрососедских отношений, реализация общих проектов, в том числе в сферах экономики, приграничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств.
продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО.
Формула мира как путь к справедливому завершению русской агрессии.
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