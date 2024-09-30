Сибига начал переговоры с венгерским министром Сийярто в Будапеште — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Сибига начал переговоры с венгерским министром Сийярто в Будапеште — детали

МИД Украины
Сибига начал переговоры с венгерским министром Сийярто в Будапеште — детали
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30 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов.

Главные тезисы

  • Переговоры между главами МИД Украины и Венгрии в Будапеште направлены на развитие добрососедских отношений и реализацию совместных проектов.
  • Ключевые темы обсуждения включают в себя сферы экономики, приграничной инфраструктуры и защиты прав национальных меньшинств.
  • Цель визита Сибиги в Венгрию - продвижение Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
  • Формула мира рассматривается как путь к завершению русской агрессии.
  • Визит в Венгрию является частью регионального тура нового министра иностранных дел с целью укрепления отношений и продвижения стратегических целей Украины.

Что известно о переговорах Сибиги и Сийярто

Как сообщили в МИД Украины, в Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-т.

Венгерский коллега Петер Сийярто отметил, что его страна находится в глобальном большинстве по поводу призыва к скорейшему установлению мира в Украине. В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.

Увидим, как далеко мы зайдем сегодня... — добавил Сийярто.

Визит Сибиги в Венгрию

В МИД Украины накануне отмечали, что ключевыми темами обсуждения станут:

  • развитие добрососедских отношений, реализация общих проектов, в том числе в сферах экономики, приграничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств.

  • продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО.

  • Формула мира как путь к справедливому завершению русской агрессии.

Визит в Венгрию является продолжением первого регионального турне нового министра иностранных дел, целью которого является налаживание прагматичной и предполагаемой политики добрососедства и продвижение к стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО.

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