Сибіга розпочав переговори з угорським міністром Сійярто в Будапешті — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Сибіга розпочав переговори з угорським міністром Сійярто в Будапешті — деталі

МЗС України
Сибіга розпочав переговори з угорським міністром Сійярто в Будапешті — деталі
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30 вересня голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто. Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів.

Головні тези:

  • Переговори Сибіги та Сійярто в Будапешті стосувались розвитку добросусідських відносин та реалізації спільних проєктів.
  • Угорщина висловила підтримку встановленню миру в Україні та прагне до покращення відносин з Києвом.
  • Візит Сибіги до Угорщини мав за мету налагодження політики добросусідства та підтримку наближення України до ЄС та НАТО.
  • Основні теми переговорів включали розвиток економіки, прикордонної інфраструктури та захист прав національних меншин.
  • Візит угорського міністра закордонних справ є частиною стратегії долучення України до європейських та атлантичних структур.

Що відомо про переговори Сибіги та Сійярто

Як повідомили в МЗС України, в Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-т.

Угорський колега Петер Сійярто зазначив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.

Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні..., — додав Сійярто.

Візит Сибіги до Угорщини

У МЗС України напередодні зазначали, що ключовими темами обговорення стануть:

  • розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин.

  • просування до вступу України в ЄС та НАТО.

  • Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.

Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.

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