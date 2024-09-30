Сибіга розпочав переговори з угорським міністром Сійярто в Будапешті — деталі

30 вересня голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто. Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів.
Головні тези:
- Переговори Сибіги та Сійярто в Будапешті стосувались розвитку добросусідських відносин та реалізації спільних проєктів.
- Угорщина висловила підтримку встановленню миру в Україні та прагне до покращення відносин з Києвом.
- Візит Сибіги до Угорщини мав за мету налагодження політики добросусідства та підтримку наближення України до ЄС та НАТО.
- Основні теми переговорів включали розвиток економіки, прикордонної інфраструктури та захист прав національних меншин.
- Візит угорського міністра закордонних справ є частиною стратегії долучення України до європейських та атлантичних структур.
Що відомо про переговори Сибіги та Сійярто
Як повідомили в МЗС України, в Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-т.
Угорський колега Петер Сійярто зазначив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.
Візит Сибіги до Угорщини
У МЗС України напередодні зазначали, що ключовими темами обговорення стануть:
розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин.
просування до вступу України в ЄС та НАТО.
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