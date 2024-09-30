Сибіга розпочав переговори з угорським міністром Сійярто в Будапешті — деталі

30 вересня голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто. Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів.

Що відомо про переговори Сибіги та Сійярто

Як повідомили в МЗС України, в Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-т.

Угорський колега Петер Сійярто зазначив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.

Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні..., — додав Сійярто. Поширити

Візит Сибіги до Угорщини

У МЗС України напередодні зазначали, що ключовими темами обговорення стануть:

розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин.

просування до вступу України в ЄС та НАТО.

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