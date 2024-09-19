В угорській столиці Будапешті стався розлив річки Дунай. Зокрема, вода вже дісталась будівлі угорського парламенту.

Що відомо про масштабний розлив Дунаю у Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що пік повені очікується у Будапешті 21 вересня.

Очільник угорського уряду також скасував виступ у Європарламенті кілька днів тому через масштабні повені в Угорщині.

Вийшовши з берегів у Будапешті, Дунай затопив набережну, де розташована будівля парламенту Угорщини.

Вода вже критично близько підступила до будівлі та починає затоплювати парламент.

Вода також затопила декілька інших вулиць столиці Угорщини.

За словами Орбана, незважаючи на серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.

Що відомо про причини масштабних злив та повеней у Східній та Центральній Європі

За словами еколога та експерта Мережі захисту національних інтересів АНТС Олега Листопада, аномальне тепло на початку осені в Україні та потужні паводки у країнах Східної та Центральної Європи мають чітке пояснення.

Листопад підкреслив, що у рясних опадах на початку осені не має нічого надзвичайного, однак ключове питання полягає у тому, чи готові владні органи в країнах до реагування на ці погодні умови.

За його словами, чим більша кількість вологи збиратиметься в атмосфері, тим більше випадатиме опадів одночасно.

Листопад підкреслив, що країни Східної та Центральної Європи накрив циклон, що і спровокувало випадіння такої великої кількості опадів, які призвели до масштабних повеней.

Він також пояснив, що у країнах ЄС існують відповідні “червоні лінії” на випадок аномально великої кількості опадів.