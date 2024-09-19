В угорській столиці Будапешті стався розлив річки Дунай. Зокрема, вода вже дісталась будівлі угорського парламенту.
Головні тези:
- Вода через розлив Дунаю в Будапешті підступила до будівлі парламенту Угорщини, загрожуючи її затопленням.
- Прогнози підкреслюють, що пік повені у столиці Угорщини очікується 21 вересня.
- Експерти пояснюють, що потужні паводки в Центральній та Східній Європі спричинені аномальним теплом та циклоном, що спровокував велику кількість опадів.
- Олег Листопад наголошує, що важливою є готовність владних органів до реагування на такі погодні умови та встановлення відповідних заходів безпеки.
- Країни Європейського Союзу мають певні механізми реагування на надзвичайні ситуації, такі як аномально велика кількість опадів.
Що відомо про масштабний розлив Дунаю у Будапешті
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що пік повені очікується у Будапешті 21 вересня.
Очільник угорського уряду також скасував виступ у Європарламенті кілька днів тому через масштабні повені в Угорщині.
Вийшовши з берегів у Будапешті, Дунай затопив набережну, де розташована будівля парламенту Угорщини.
🇭🇺 The #Danube, which has overflowed its banks, has begun to #floodalert the streets of #Budapest. pic.twitter.com/xE7VDznCiI— News.Az (@news_az) September 19, 2024
Вода вже критично близько підступила до будівлі та починає затоплювати парламент.
Вода також затопила декілька інших вулиць столиці Угорщини.
За словами Орбана, незважаючи на серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.
Що відомо про причини масштабних злив та повеней у Східній та Центральній Європі
За словами еколога та експерта Мережі захисту національних інтересів АНТС Олега Листопада, аномальне тепло на початку осені в Україні та потужні паводки у країнах Східної та Центральної Європи мають чітке пояснення.
Листопад підкреслив, що у рясних опадах на початку осені не має нічого надзвичайного, однак ключове питання полягає у тому, чи готові владні органи в країнах до реагування на ці погодні умови.
За його словами, чим більша кількість вологи збиратиметься в атмосфері, тим більше випадатиме опадів одночасно.
Листопад підкреслив, що країни Східної та Центральної Європи накрив циклон, що і спровокувало випадіння такої великої кількості опадів, які призвели до масштабних повеней.
Він також пояснив, що у країнах ЄС існують відповідні “червоні лінії” на випадок аномально великої кількості опадів.
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