Синоптики Гідрометцентру попереджають, що циклон “Борис”, який вже викликав сильні зливи та призвів до повеней у Польщі, Румунії, Чехії та інших країн ЄС, вплине на погіршення погодних умов і в Україні.
Головні тези:
- Циклон “Борис” з ЄС призведе до погіршення погоди в Україні, зокрема очікується зростання рівня води в річках західних областей.
- У результаті повеней і негоди в ЄС загинули люди, а сотні мусять залишити свої домівки.
- В Україні очікуються помірні дощі у західних областях та Криму, а також місцями значні дощі в Карпатах та Прикарпатті.
- У Чехії без світла залишилися понад 200 тис. людей через катастрофічний стан внаслідок погоди.
- Грозить переповнення водосховищ на Закарпатті та місцями до 1 м підйом рівня води у річках суббасейнів Прута та Сірету в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Я циклон, від якого потерпають країни Східної Європи, вплине на Україну
Зазначається. що в Україні також очікуються сильні зливи, що призведе до зростання рівня води в річках у західних регіонах України.
Зокрема, з понеділка та протягом 16-17 вересня на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету, переважно у Івано-Франківській і Чернівецькій областях, очікується підйом рівня води від 0,2 до 1 м.
Між тим управління ДСНС на Івано-Франківщині оголосило в регіоні штормове попередження через різке погіршення погодних умов.
Країни Східної та Центральної Європи уже кілька днів страждають від негоди. Сильні повені зафіксовані у Польщі, Чехії, Словаччині та Румунії, а Австрію та Швейцарію замело снігом. У Румунії від повеней загинули щонайменше чотири людини, а в Польщі відомо про одного загиблого. Сотні людей мусіли покинути свої домівки.
Окрім цього поблизу Варшави зафіксували торнадо, яке викликало руйнування у низці населених пунктів.
У селищах Вержховина, Урбанове, Крушине та Божена-Воля пошкоджено будинки та транспортні засоби. Про постраждалих поки не повідомляли.
В Австрії внаслідок сильних злив та повеней повідомили про першу жертву, а в Чехії сотні тисяч людей залишилися без світла.
Повінь вже дісталася до Відня, там у районі Пенцінг з будинків евакуювали місцевих жителів.
Тим часом уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха. Під час ліквідації наслідків повені там загинув рятувальник.
У Відні скасували численні заходи. Серед них — Вахауський марафон, фестиваль та концерт і футбольний матч. Також у багатьох районах країни перекрили дороги.
Згідно з розрахунками, місткість водосховища в Оттенштайні на річці Камп, притоці Дунаю, буде вичерпана до обіду неділі — прогнозується переповнення водосховища.
Зранку 15 вересня чеська енергетична компанія CEZ Distribution повідомила про катастрофічний стан в 11 районах на півночі країни. Там без світла залишилися понад 200 тис людей.
Також складна ситуація у Румунії та Польщі. Там теж повідомили про загиблих внаслідок повені.
Що відомо про погіршення погоди в Україні
У понеділок, 16 вересня, очікують у більшості західних, південних областей та в Криму хмарну з проясненнями погоду та помірні дощі.
Вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями можливі значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.
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