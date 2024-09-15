Синоптики прогнозують вплив циклону з ЄС на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики прогнозують вплив циклону з ЄС на Україну

Злива
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Джерело:  Укргідрометцентр

Синоптики Гідрометцентру попереджають, що циклон “Борис”, який вже викликав сильні зливи та призвів до повеней у Польщі, Румунії, Чехії та інших країн ЄС, вплине на погіршення погодних умов і в Україні.

Головні тези:

  • Циклон “Борис” з ЄС призведе до погіршення погоди в Україні, зокрема очікується зростання рівня води в річках західних областей.
  • У результаті повеней і негоди в ЄС загинули люди, а сотні мусять залишити свої домівки.
  • В Україні очікуються помірні дощі у західних областях та Криму, а також місцями значні дощі в Карпатах та Прикарпатті.
  • У Чехії без світла залишилися понад 200 тис. людей через катастрофічний стан внаслідок погоди.
  • Грозить переповнення водосховищ на Закарпатті та місцями до 1 м підйом рівня води у річках суббасейнів Прута та Сірету в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Я циклон, від якого потерпають країни Східної Європи, вплине на Україну

Зазначається. що в Україні також очікуються сильні зливи, що призведе до зростання рівня води в річках у західних регіонах України.

Зокрема, з понеділка та протягом 16-17 вересня на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету, переважно у Івано-Франківській і Чернівецькій областях, очікується підйом рівня води від 0,2 до 1 м.

В мiсцях проходження iнтенсивних злив буде вiдбуватися формування значного схилового i мiсцевого стоку, — підкреслили в Гідрометцентрі.

Між тим управління ДСНС на Івано-Франківщині оголосило в регіоні штормове попередження через різке погіршення погодних умов.

Країни Східної та Центральної Європи уже кілька днів страждають від негоди. Сильні повені зафіксовані у Польщі, Чехії, Словаччині та Румунії, а Австрію та Швейцарію замело снігом. У Румунії від повеней загинули щонайменше чотири людини, а в Польщі відомо про одного загиблого. Сотні людей мусіли покинути свої домівки.

Окрім цього поблизу Варшави зафіксували торнадо, яке викликало руйнування у низці населених пунктів.

У селищах Вержховина, Урбанове, Крушине та Божена-Воля пошкоджено будинки та транспортні засоби. Про постраждалих поки не повідомляли.

В Австрії внаслідок сильних злив та повеней повідомили про першу жертву, а в Чехії сотні тисяч людей залишилися без світла.

Повінь вже дісталася до Відня, там у районі Пенцінг з будинків евакуювали місцевих жителів.

Тим часом уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха. Під час ліквідації наслідків повені там загинув рятувальник.

У Відні скасували численні заходи. Серед них — Вахауський марафон, фестиваль та концерт і футбольний матч. Також у багатьох районах країни перекрили дороги.

Згідно з розрахунками, місткість водосховища в Оттенштайні на річці Камп, притоці Дунаю, буде вичерпана до обіду неділі — прогнозується переповнення водосховища.

Зранку 15 вересня чеська енергетична компанія CEZ Distribution повідомила про катастрофічний стан в 11 районах на півночі країни. Там без світла залишилися понад 200 тис людей.

Також складна ситуація у Румунії та Польщі. Там теж повідомили про загиблих внаслідок повені.

Що відомо про погіршення погоди в Україні

У понеділок, 16 вересня, очікують у більшості західних, південних областей та в Криму хмарну з проясненнями погоду та помірні дощі.

Вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями можливі  значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.

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