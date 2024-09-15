В Одесі внаслідок сильної зливи затопило кілька вулиць — відео

15 вересня в Одесі через сильний дощ є підтоплення. Зокрема рух на вулицях ускладнений, а на деяких — перекритий.
Головні тези:
- У Одесі через сильну зливу затоплено кілька вулиць, що ускладнює рух і створює проблеми для мешканців.
- Прогнозують значний дощ і пориви вітру в Одесі та області протягом наступних годин, що може призвести до подальших підтоплень.
- Скасовані поїзди з Польщі та Чехії до України через наслідки циклону “Борис”, пасажирам рекомендується виявити гнучкість і оптімізувати маршрут.
- Висока ймовірність ускладнення руху та подальших перешкод для пасажирів на залізничних перевезеннях з Європи до України.
- Циклон “Борис” призвів до сильних злив та повеней у Польщі та Румунії, спричинивши скасування рейсів та сильні снігопади у деяких країнах.
Яка ситуація в Одесі
Як повідомляли в Укргідрометцентрі у наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с.
За даними синоптиків, видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях:
Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса). Чергують аварійні бригади комунальних служб;
вулицями Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова проїзду нема;
Ак. Глушко підтоплено, рух ускладнений;
Хімічна, ріг Промислової, підтоплено, рух ускладнений;
Інглезі підтоплено, рух ускладнений;
Варненська, рух ускладнено;
Церковна, ріг Отамана Чепіги, рух ускладнено;
Приморська, ріг Газового провулку, рух ускладнено;
5 ст. Фонтану підтоплено, рух ускладнений.
Також у мережі зʼявилися фото наслідків сильної зливи.
Через повені у Польщі та Чехії скасовані поїзди до України
В УЗ зазначили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.
Нагадаємо, у країнах Східної Європи вирує циклон, що отримав назву “Борис”. Він вже спровокував сильні зливи на території Польщі та Румунії, що призвели до повеней, а також викликав сильні снігопади в Австрії.
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