В Одесі внаслідок сильної зливи затопило кілька вулиць — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі внаслідок сильної зливи затопило кілька вулиць — відео

В Одесі внаслідок сильної зливи затопило кілька вулиць — відео
Джерело:  Суспільне

15 вересня в Одесі через сильний  дощ є підтоплення. Зокрема рух на вулицях ускладнений, а на деяких — перекритий.

Головні тези:

  • У Одесі через сильну зливу затоплено кілька вулиць, що ускладнює рух і створює проблеми для мешканців.
  • Прогнозують значний дощ і пориви вітру в Одесі та області протягом наступних годин, що може призвести до подальших підтоплень.
  • Скасовані поїзди з Польщі та Чехії до України через наслідки циклону “Борис”, пасажирам рекомендується виявити гнучкість і оптімізувати маршрут.
  • Висока ймовірність ускладнення руху та подальших перешкод для пасажирів на залізничних перевезеннях з Європи до України.
  • Циклон “Борис” призвів до сильних злив та повеней у Польщі та Румунії, спричинивши скасування рейсів та сильні снігопади у деяких країнах.

Яка ситуація в Одесі

Як повідомляли в Укргідрометцентрі у наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с.

За даними синоптиків, видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях:

  • Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса). Чергують аварійні бригади комунальних служб;

  • вулицями Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова проїзду нема;

  • Ак. Глушко підтоплено, рух ускладнений;

  • Хімічна, ріг Промислової, підтоплено, рух ускладнений;

  • Інглезі підтоплено, рух ускладнений;

  • Варненська, рух ускладнено;

  • Церковна, ріг Отамана Чепіги, рух ускладнено;

  • Приморська, ріг Газового провулку, рух ускладнено;

  • 5 ст. Фонтану підтоплено, рух ускладнений.

Також у мережі зʼявилися фото наслідків сильної зливи.

Через повені у Польщі та Чехії скасовані поїзди до України

Станом на зараз, обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси, — повідомили в “Укрзалізниці”.

В УЗ зазначили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки, — попередили у компанії.

Нагадаємо, у країнах Східної Європи вирує циклон, що отримав назву “Борис”. Він вже спровокував сильні зливи на території Польщі та Румунії, що призвели до повеней, а також викликав сильні снігопади в Австрії. 

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