В Одесі внаслідок сильної зливи затопило кілька вулиць — відео

15 вересня в Одесі через сильний дощ є підтоплення. Зокрема рух на вулицях ускладнений, а на деяких — перекритий.

Яка ситуація в Одесі

Як повідомляли в Укргідрометцентрі у наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с.

За даними синоптиків, видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях:

Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса). Чергують аварійні бригади комунальних служб;

вулицями Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова проїзду нема;

Ак. Глушко підтоплено, рух ускладнений;

Хімічна, ріг Промислової, підтоплено, рух ускладнений;

Інглезі підтоплено, рух ускладнений;

Варненська, рух ускладнено;

Церковна, ріг Отамана Чепіги, рух ускладнено;

Приморська, ріг Газового провулку, рух ускладнено;

5 ст. Фонтану підтоплено, рух ускладнений.

Також у мережі зʼявилися фото наслідків сильної зливи.

Через повені у Польщі та Чехії скасовані поїзди до України

Станом на зараз, обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси, — повідомили в “Укрзалізниці”. Поширити

В УЗ зазначили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки, — попередили у компанії. Поширити