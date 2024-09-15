В Одессе из-за сильного ливня затопило несколько улиц — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Одессе из-за сильного ливня затопило несколько улиц — фото

В Одессе из-за сильного ливня затопило несколько улиц — фото
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Источник:  Суспільне

15 сентября в Одессе из-за сильного дождя есть подтопление. В частности, движение на улицах затруднено, а на некоторых — перекрыто.

Главные тезисы

  • Сильный ливень в Одессе вызвал затопление улиц и затруднил движение транспорта в городе.
  • Наводнения в Польше и Чехии привели к отмене поездов в Украину, пассажирам рекомендуется связаться с операторами железных дорог.
  • Циклон “Борис” принес сильные ливни, наводнения и снегопады в странах Восточной Европы, включая Украину.
  • Укргидрометцентр предупреждает о значительных дождях, сильных ливнях и снижении видимости в Одессе и области.

Какая ситуация в Одессе

Как сообщали в Укргидрометцентре, в последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, видимость в дождь будет не более 200-500 м.

Как сообщают местные СМИ, из-за ливня осложнено или отсутствует движение транспорта на улицах:

  • Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса). Чередуют аварийные бригады коммунальных служб;

  • улицами Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), Ильфа и Петрова проезда нет;

  • Ак. Глушко подтоплено, движение затруднено;

  • Химическая, рог Промышленной, подтоплено, движение затруднено;

  • Ингле подтоплено, движение затруднено;

  • Варненская, движение затруднено;

  • Церковная, угол Атамана Чепиги, движение затруднено;

  • Приморская, угол Газового переулка, движение затруднено;

  • 5 ст. Фонтана подтоплено, движение затруднено.

Также в сети появились фото последствий сильного ливня.

Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину

На данный момент, оба поезда из Праги — в Чоп и в Перемышль — до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы, — сообщили в Укрзализныце.

В УЗ отметили, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс аналогичного направления в ближайшие сутки на любые свободные места без обмена билетов.

Что касается пассажиров из Украины, направляющихся на свою стыковку в пражском направлении, то рекомендуем связаться с вашим чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки, – предупредили в компании.

Напомним, в странах Восточной Европы бушует циклон, получивший название "Борис". Он уже спровоцировал сильные ливни на территории Польши и Румынии, повлекшие наводнения, а также вызвал сильные снегопады в Австрии.

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