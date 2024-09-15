В Одессе из-за сильного ливня затопило несколько улиц — фото

15 сентября в Одессе из-за сильного дождя есть подтопление. В частности, движение на улицах затруднено, а на некоторых — перекрыто.
Главные тезисы
- Сильный ливень в Одессе вызвал затопление улиц и затруднил движение транспорта в городе.
- Наводнения в Польше и Чехии привели к отмене поездов в Украину, пассажирам рекомендуется связаться с операторами железных дорог.
- Циклон “Борис” принес сильные ливни, наводнения и снегопады в странах Восточной Европы, включая Украину.
- Укргидрометцентр предупреждает о значительных дождях, сильных ливнях и снижении видимости в Одессе и области.
Какая ситуация в Одессе
Как сообщали в Укргидрометцентре, в последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с.
По данным синоптиков, видимость в дождь будет не более 200-500 м.
Как сообщают местные СМИ, из-за ливня осложнено или отсутствует движение транспорта на улицах:
Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса). Чередуют аварийные бригады коммунальных служб;
улицами Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), Ильфа и Петрова проезда нет;
Ак. Глушко подтоплено, движение затруднено;
Химическая, рог Промышленной, подтоплено, движение затруднено;
Ингле подтоплено, движение затруднено;
Варненская, движение затруднено;
Церковная, угол Атамана Чепиги, движение затруднено;
Приморская, угол Газового переулка, движение затруднено;
5 ст. Фонтана подтоплено, движение затруднено.
Также в сети появились фото последствий сильного ливня.
Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину
В УЗ отметили, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс аналогичного направления в ближайшие сутки на любые свободные места без обмена билетов.
Напомним, в странах Восточной Европы бушует циклон, получивший название "Борис". Он уже спровоцировал сильные ливни на территории Польши и Румынии, повлекшие наводнения, а также вызвал сильные снегопады в Австрии.
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