В Одессе из-за сильного ливня затопило несколько улиц — фото

15 сентября в Одессе из-за сильного дождя есть подтопление. В частности, движение на улицах затруднено, а на некоторых — перекрыто.

Какая ситуация в Одессе

Как сообщали в Укргидрометцентре, в последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, видимость в дождь будет не более 200-500 м.

Как сообщают местные СМИ, из-за ливня осложнено или отсутствует движение транспорта на улицах:

Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса). Чередуют аварийные бригады коммунальных служб;

улицами Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), Ильфа и Петрова проезда нет;

Ак. Глушко подтоплено, движение затруднено;

Химическая, рог Промышленной, подтоплено, движение затруднено;

Ингле подтоплено, движение затруднено;

Варненская, движение затруднено;

Церковная, угол Атамана Чепиги, движение затруднено;

Приморская, угол Газового переулка, движение затруднено;

5 ст. Фонтана подтоплено, движение затруднено.

Также в сети появились фото последствий сильного ливня.

Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину

На данный момент, оба поезда из Праги — в Чоп и в Перемышль — до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы, — сообщили в Укрзализныце. Поделиться

В УЗ отметили, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс аналогичного направления в ближайшие сутки на любые свободные места без обмена билетов.

Что касается пассажиров из Украины, направляющихся на свою стыковку в пражском направлении, то рекомендуем связаться с вашим чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки, – предупредили в компании. Поделиться