В странах Восточной Европы бушует циклон, получивший название "Борис". Он уже спровоцировал сильные ливни на территории Польши и Румынии, повлекшие наводнения, а также вызвал сильные снегопады в Австрии.
Главные тезисы
- Циклон “Борис” привел к масштабным наводнениям и разрушениям в Польше и Румынии, вызвав эвакуацию населения и спасательные операции.
- Тысячи домов повреждены, а несколько людей погибли в результате наводнений, вызванных циклоном “Борис” в Восточной Европе.
- Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия также пострадали от циклона, ожидаются подтопления и другие негативные последствия непогоды.
- Прогнозируется, что уровень реки Дунай может приблизиться к критическому уровню, требуя готовности к возможной эвакуации и спасательным операциям.
- Премьер-министр Румынии заявил о создании оперативного кризисного штаба и приоритете спасения жизней в связи с наводнениями, повлеченными циклоном “Борис”.
Что известно о последствиях циклона "Борис" в Восточной Европе
По информации издания RMF24, в Польше с 12 сентября не прекращаются сильные ливни. Уровень воды в реках стремительно растет. Наиболее критическая ситуация сложилась на юго-западе страны.
Под угрозой масштабных затоплений оказались Нижнесилезское, Опольское, Силезское и Малопольское воеводства.
А самая плохая ситуация наблюдается в Нижнесилезском и Опольском воеводствах.
В историческом городе на юго-западе Польши Глухолаз, у границы с Чехией, спасатели высыпали в районе реки сотни мешков с песком.
Проводится эвакуация населения из Клодзко.
Власти Польши пока не предоставили информацию о последствиях наводнений, масштабах вероятных разрушений и пострадавших или погибших.
По утверждениям польских синоптиков, количество осадков значительно превышает уровень, зафиксированный в 1997 году, когда произошло масштабное затопление Вроцлава.
В частности, из-за наводнения на границе Польши и Чехии было закрыто 2 пункта пропуска.
Закрыли пункты пропуска в Голковице вблизи города Годув, поскольку с чешской стороны границы на пути к нему проехать невозможно.
Такая же ситуация сложилась с КПП в селе Марклевице-Гурне.
Что известно о последствиях непогоды в других странах ЕС
По информации Reuters, в Румынии уже заявляют о первых погибших в результате масштабного наводнения. Отмечается, что погибли не менее 4 человек.
Сообщается, что на востоке Румынии были разрушены и повреждены тысячи жилых домов.
Отмечается, что от наводнения в стране пострадали не менее 8 районов.
По словам премьер-министра страны Марчела Чолаку, повреждения получили около 5 тыс. домов, при этом не менее 25 тыс. потребителей остались без электроэнергии.
В уезде Галата зафиксировали гибель местных жителей.
Чехия также пострадала от наводнений в районе границы с Польшей.
Чешские синоптики предупреждают о вероятности подтоплений в Есеницком, Карновском и Опавском краях.
В 38 населенных пунктах Чешской Республики объявили наивысшую угрозу наводнения. В Праге уже подняли защиту от наводнений, набережные перекрыли, а также останавливают работу разных объектов, к примеру, из-за непогоды прекратил работу зоопарк.
Местами уже выпало до 25 сантиметров осадков, но стихия не заканчивается. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 15 мая, в Чехии может выпасть треть среднегодовых осадков.
Погодные условия усугубляются и в Австрии. Представители Австрийского федерального института Geosphere прогнозируют, что в отдельных районах страны могут выпасть до 20 сантиметров осадков в течение дня.
В ряде районов страны уже начались снегопады и зафиксированы сходы лавин.
В Тироле взошла лавина, когда в горах была группа туристов из 30 человек. Известно, что один человек исчез, к его поискам привлекли спасателей, однако, нашли ли пострадавшего неизвестно.
Экстренные службы Австрии готовятся к тому, что, возможно, придется эвакуировать местное население в нескольких муниципалитетах.
Власти же предупреждают, что ближайшие дни будут очень сложными и тяжелыми на землях Нижней Австрии.
В Словакии и Венгрии ожидают, что из-за непогоды, которую принес циклон, река Дунай может приблизиться к критически высокому уровню. Ожидается, что пик волны наводнения около 8 метров может накрыть регионы уже на следующей неделе.
Пока спасатели готовятся к возможной непогоде.
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