Мощный циклон привел к масштабным наводнениям в странах ЕС
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Мир
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Мощный циклон привел к масштабным наводнениям в странах ЕС

Наводнение в Европе
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Источник:  RMF 24

В странах Восточной Европы бушует циклон, получивший название "Борис". Он уже спровоцировал сильные ливни на территории Польши и Румынии, повлекшие наводнения, а также вызвал сильные снегопады в Австрии.

Главные тезисы

  • Циклон “Борис” привел к масштабным наводнениям и разрушениям в Польше и Румынии, вызвав эвакуацию населения и спасательные операции.
  • Тысячи домов повреждены, а несколько людей погибли в результате наводнений, вызванных циклоном “Борис” в Восточной Европе.
  • Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия также пострадали от циклона, ожидаются подтопления и другие негативные последствия непогоды.
  • Прогнозируется, что уровень реки Дунай может приблизиться к критическому уровню, требуя готовности к возможной эвакуации и спасательным операциям.
  • Премьер-министр Румынии заявил о создании оперативного кризисного штаба и приоритете спасения жизней в связи с наводнениями, повлеченными циклоном “Борис”.

Что известно о последствиях циклона "Борис" в Восточной Европе

По информации издания RMF24, в Польше с 12 сентября не прекращаются сильные ливни. Уровень воды в реках стремительно растет. Наиболее критическая ситуация сложилась на юго-западе страны.

Под угрозой масштабных затоплений оказались Нижнесилезское, Опольское, Силезское и Малопольское воеводства.

А самая плохая ситуация наблюдается в Нижнесилезском и Опольском воеводствах.

В историческом городе на юго-западе Польши Глухолаз, у границы с Чехией, спасатели высыпали в районе реки сотни мешков с песком.

Проводится эвакуация населения из Клодзко.

Власти Польши пока не предоставили информацию о последствиях наводнений, масштабах вероятных разрушений и пострадавших или погибших.

По утверждениям польских синоптиков, количество осадков значительно превышает уровень, зафиксированный в 1997 году, когда произошло масштабное затопление Вроцлава.

В частности, из-за наводнения на границе Польши и Чехии было закрыто 2 пункта пропуска.

Закрыли пункты пропуска в Голковице вблизи города Годув, поскольку с чешской стороны границы на пути к нему проехать невозможно.

Из-за повышения уровня воды в реке Петровка и ее выход с берегов с чешской стороны КПП в Голковице закрыты следующие сообщения, — сообщили представители горсовета Годува.

Такая же ситуация сложилась с КПП в селе Марклевице-Гурне.

Что известно о последствиях непогоды в других странах ЕС

По информации Reuters, в Румынии уже заявляют о первых погибших в результате масштабного наводнения. Отмечается, что погибли не менее 4 человек.

Сообщается, что на востоке Румынии были разрушены и повреждены тысячи жилых домов.

Отмечается, что от наводнения в стране пострадали не менее 8 районов.

По словам премьер-министра страны Марчела Чолаку, повреждения получили около 5 тыс. домов, при этом не менее 25 тыс. потребителей остались без электроэнергии.

В уезде Галата зафиксировали гибель местных жителей.

Мы создали оперативный кризисный штаб при уездном совете Галацкого уезда с участием министров обороны, внутренних дел, окружающей среды. Приоритетом является спасение жизней. У нас есть вся необходимая логистика для быстрого вмешательства, включая аварийные вертолеты, подчеркнул Чолаку.

Чехия также пострадала от наводнений в районе границы с Польшей.

Чешские синоптики предупреждают о вероятности подтоплений в Есеницком, Карновском и Опавском краях.

В 38 населенных пунктах Чешской Республики объявили наивысшую угрозу наводнения. В Праге уже подняли защиту от наводнений, набережные перекрыли, а также останавливают работу разных объектов, к примеру, из-за непогоды прекратил работу зоопарк.

Местами уже выпало до 25 сантиметров осадков, но стихия не заканчивается. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 15 мая, в Чехии может выпасть треть среднегодовых осадков.

Погодные условия усугубляются и в Австрии. Представители Австрийского федерального института Geosphere прогнозируют, что в отдельных районах страны могут выпасть до 20 сантиметров осадков в течение дня.

В ряде районов страны уже начались снегопады и зафиксированы сходы лавин.

В Тироле взошла лавина, когда в горах была группа туристов из 30 человек. Известно, что один человек исчез, к его поискам привлекли спасателей, однако, нашли ли пострадавшего неизвестно.

Экстренные службы Австрии готовятся к тому, что, возможно, придется эвакуировать местное население в нескольких муниципалитетах.

Власти же предупреждают, что ближайшие дни будут очень сложными и тяжелыми на землях Нижней Австрии.

В Словакии и Венгрии ожидают, что из-за непогоды, которую принес циклон, река Дунай может приблизиться к критически высокому уровню. Ожидается, что пик волны наводнения около 8 метров может накрыть регионы уже на следующей неделе.

Пока спасатели готовятся к возможной непогоде.

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