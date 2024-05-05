Бразилия страдает от самого масштабного в истории наводнения — видео
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Проиcшествия
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Бразилия страдает от самого масштабного в истории наводнения — видео

Наводнение
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Источник:  AP

В результате ливней, повлекших оползни и наводнения, в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул погибли 75 человек, 101 считаются пропавшими без вести

В Бразилии бушует масштабное наводнение

Отмечается, что штормы уже унесли жизни 75 человек. Кроме погибших, 101 пропавший без вести и 155 пострадавших. Всего в 332 из 496 муниципалитетов штата зафиксированы те или иные проблемы, от которых пострадали 707,1 тысяч человек.

Ранее Associated Press сообщало, что по состоянию на 4 мая в результате дождей погибли 39 человек, еще 68 числятся пропавшими без вести.

Наводнение в Бразилии

По данным гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул, не менее 17 тысяч были эвакуированы, поскольку пострадала почти половина из 497 городов.

В нескольких городах вода полностью превратила улицы в реки, а дороги и мосты были разрушены. Непогода также вызвала оползни и частичное обрушение дамбы на небольшой гидроэлектростанции.

Наводнение в Бразилии

По словам властей, вторая дамба в городе Бенто-Гонкальвес также находится под угрозой обвала, и живущие поблизости люди вынуждены были эвакуироваться.

Это не просто еще одна критическая ситуация, это, пожалуй, самый критический случай, когда-либо зафиксированный в штате, — заявил губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте, добавив, что число погибших, вероятно, будет расти, поскольку спасательные службы не имеют доступа к некоторым населенным пунктам.

Наводнение в Бразилии

В четверг в штат прибыл президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, чтобы посетить пострадавшие районы и обсудить с губернатором спасательные работы.

Разрушительное наводнение в Бразилии

Длительные ливни и наводнение в декабре 2021 года вызвали значительные разрушения, в результате чего пострадало не менее 500 тыс. человек, из которых 35 тыс. человек пришлось эвакуировать.

Сильные ливни идут в штате с начала ноября, однако после обрушения двух плотин ситуация резко ухудшилась.

В городе Итабуне пожарные команды спасли жителей, оказавшихся в ловушке в своих домах в затопленных городах. Уровень местной реки Кашуэйр был самым высоким за 50 лет.

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