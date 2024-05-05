Бразилія потерпає від наймасштабнішої в історії повені — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Бразилія потерпає від наймасштабнішої в історії повені — відео

Бразилія
Джерело:  AP

Унаслідок злив, що спричинили зсуви та повені, у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул загинули 75 людей, 101 вважається зниклою безвісти

У Бразилії вирує масштабна повінь

Зазначається, що шторми вже забрали життя 75 людей. Крім загиблих, 101 зниклий безвісти й 155 постраждалих. Загалом у 332 із 496 муніципалітетів штату зафіксовано ті чи інші проблеми, від яких постраждали 707,1 тисячі осіб.

Раніше Associated Press повідомляло, що станом на 4 травня внаслідок дощів загинули 39 людей, ще 68 вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Бразилії

За даними цивільної оборони штату Ріу-Гранді-ду-Сул, щонайменше 17 тисяч були евакуйовані, оскільки постраждала майже половина з 497 міст.

У кількох містах вода повністю перетворила вулиці на річки, а дороги та мости були зруйновані. Негода також спричинила зсуви ґрунту і часткове обвалення дамби на невеликій гідроелектростанції.

Повінь у Бразилії

За словами влади, друга дамба в місті Бенто-Гонкальвес також знаходиться під загрозою обвалу, і люди, які живуть поблизу, змушені були евакуюватися.

Це не просто ще одна критична ситуація, це, мабуть, найкритичніший випадок, який коли-небудь був зафіксований у штаті, — заявив губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, додавши, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме, оскільки рятувальні служби не мають доступу до деяких населених пунктів.

Повінь у Бразилії

У четвер до штату прибув президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, щоб відвідати постраждалі райони та обговорити з губернатором рятувальні роботи.

Руйнівна повінь у Бразилії  

Тривалі зливи й повінь у грудні 2021 року викликали значні руйнування, у результаті чого постраждало не менше 500 тис чоловік, з яких 35 тис людей довелось евакуювати.

Сильні зливи йдуть у штаті з початку листопада, однак після обвалу двох плотин ситуація різко погіршилась.

У місті Ітабуні пожежні команди врятували мешканців, які опинилися у пастці у своїх будинках у затоплених містах. Рівень місцевої річки Кашуейр був найвищим за 50 років.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна повінь у Бразилії призвела до численних жертв
Масштабна повінь у Бразилії призвела до численних жертв
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На Закарпатті почалася повінь через потепління — відео
Повінь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Повінь у Росії. Відбувся обвал ще однієї дамби — відео
повінь у Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?