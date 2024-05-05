Бразилія потерпає від наймасштабнішої в історії повені — відео

Унаслідок злив, що спричинили зсуви та повені, у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул загинули 75 людей, 101 вважається зниклою безвісти

У Бразилії вирує масштабна повінь

Зазначається, що шторми вже забрали життя 75 людей. Крім загиблих, 101 зниклий безвісти й 155 постраждалих. Загалом у 332 із 496 муніципалітетів штату зафіксовано ті чи інші проблеми, від яких постраждали 707,1 тисячі осіб.

Раніше Associated Press повідомляло, що станом на 4 травня внаслідок дощів загинули 39 людей, ще 68 вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Бразилії

За даними цивільної оборони штату Ріу-Гранді-ду-Сул, щонайменше 17 тисяч були евакуйовані, оскільки постраждала майже половина з 497 міст.

У кількох містах вода повністю перетворила вулиці на річки, а дороги та мости були зруйновані. Негода також спричинила зсуви ґрунту і часткове обвалення дамби на невеликій гідроелектростанції. Поширити

Повінь у Бразилії

За словами влади, друга дамба в місті Бенто-Гонкальвес також знаходиться під загрозою обвалу, і люди, які живуть поблизу, змушені були евакуюватися.

Це не просто ще одна критична ситуація, це, мабуть, найкритичніший випадок, який коли-небудь був зафіксований у штаті, — заявив губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, додавши, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме, оскільки рятувальні служби не мають доступу до деяких населених пунктів.

Повінь у Бразилії

У четвер до штату прибув президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, щоб відвідати постраждалі райони та обговорити з губернатором рятувальні роботи.

Руйнівна повінь у Бразилії

Тривалі зливи й повінь у грудні 2021 року викликали значні руйнування, у результаті чого постраждало не менше 500 тис чоловік, з яких 35 тис людей довелось евакуювати.

Сильні зливи йдуть у штаті з початку листопада, однак після обвалу двох плотин ситуація різко погіршилась.

У місті Ітабуні пожежні команди врятували мешканців, які опинилися у пастці у своїх будинках у затоплених містах. Рівень місцевої річки Кашуейр був найвищим за 50 років.