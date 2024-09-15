У країнах Східної Європи вирує циклон, що отримав назву “Борис”. Він вже спровокував сильні зливи на території Польщі та Румунії, що призвели до повеней, а також викликав сильні снігопади в Австрії.

Що відомо про наслідки циклону “Борис” у Східній Європі

За інформацією видання RMF24, що у Польщі з 12 вересня не припиняються сильні зливи. Рівень води у річках стрімко зростає. Найбільш критична ситуація склалась на південному заході країни.

Під загрозою масштабних затоплень опинились Нижньосілезьке, Опольське, Сілезьке та Малопольське воєводства.

А найгірша ситуація спостерігається у Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.

В історичному місті на південному заході Польщі Глухолаз, біля кордону із Чехією, рятувальники висипали в районі річки сотні мішків з піском.

Проводиться евакуація населення з Клодзко.

Влада Польщі поки не надала інформації щодо наслідків повеней, масштабів ймовірних руйнувань та постраждалих чи загиблих.

За твердженнями польських синоптиків, наразі кількість опадів значно перевищує рівень, зафіксований у 1997 році, коли відбулось масштабне затоплення Вроцлава.

Зокрема, через повінь на кордоні Польщі і Чехії було закрито 2 пункти пропуску.

Закрили пункти пропуску у Голковіце поблизу міста Годув, оскільки з чеського боку кордону по дорозі до нього проїхати неможливо.

Через підвищення рівня води у річці Пьотровка і її вихід з берегів з чеського боку КПП у Голковіце закрито до наступних повідомлень, — повідомили представники міськради Годува. Поширити

Така ж ситуація склалася з КПП у селі Маркльовіце-Гурне.

Що відомо про наслідки негоди в інших країнах ЄС

За інформацією Reuters, у Румунії вже заявляють про перших загиблих внаслідок масштабної повені. Зазначається, що загинуло щонайменше 4 людини.

Повідомляється, що на сході Румунії було зруйновано та пошкоджено тисячі житлових будинків.

Зазначається, що від повені у країні постраждало щонайменше 8 районів.

За словами прем’єрм-міністра країни Марчела Чолаку, пошкодження отримали близько 5 тис будинків, при цьому не менше 25 тис споживачів залишились без електроенергії.

У повіті Галата зафіксували загибель місцевих жителів.

Ми створили оперативний кризовий штаб при Повітовій раді Галацкого повіту за участю міністрів оборони, внутрішніх справ, навколишнього середовища. Пріоритетом є порятунок життів. У нас є вся необхідна логістика для швидкого втручання, включаючи аварійні вертольоти, — підкреслив Чолаку. Поширити

Чехія також постраждала від повеней в районі кордону з Польщею.

Чеські синоптики попереджають про ймовірність підтоплень у Єсеніцькому, Карнівському та Опавському краях.

Наразі у 38 населених пунктах Чеської Республіки оголосили найвищу загрозу повені. У Празі вже підняли захист від повеней, набережні перекрили, а також зупиняють роботу різних об'єктів, до прикладу, через негоду припинив роботу зоопарк.

Місцями вже випало до 25 сантиметрів опадів, але на цьому стихія не закінчується. Синоптики прогнозують, що у неділю, 15 травня, у Чехії може випасти третина від середньорічних опадів.

Погодні умови погіршуються і в Австрії. Представники Австрійського федерального інституту Geosphere прогнозують, що у окремих районах країни може випасти до 20 сантиметрів опадів протягом дня.

У низці районів країни вже почались снігопади та зафіксовані сходження лавин.

У Тіролі зійшла лавина, коли у горах була група туристів з 30 осіб. Відомо, що одна людина зникла, до її пошуків залучили рятувальників, однак, чи знайшли потерпілого — невідомо.

Екстрені служби Австрії готуються до того, що можливо доведеться евакуювати місцеве населення у кількох муніципалітетах.

Влада ж попереджає, що найближчі дні будуть дуже складними та важкими на землях Нижньої Австрії.

У Словаччині та Угорщині очікують, що через негоду, яку приніс циклон, річка Дунай може наблизитися до критично високого рівня. Очікується, що пік хвилі повені близько до 8 метрів може накрити регіони вже наступного тижня.

Наразі рятувальники готуються до можливої негоди.