У країнах Східної Європи вирує циклон, що отримав назву “Борис”. Він вже спровокував сильні зливи на території Польщі та Румунії, що призвели до повеней, а також викликав сильні снігопади в Австрії.
Головні тези:
- Циклон “Борис” спровокував сильні зливи в Польщі та Румунії, що призвели до масштабних повеней та руйнувань.
- У Польщі масштаби затоплень вже досить критичні, з евакуацією населення та рятувальними операціями у різних регіонах.
- У Румунії вже зафіксовані перші загиблі внаслідок повеней, тисячі будинків пошкоджено, а місцеві влади оголосили кризовий стан.
- Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина також постраждали від циклону, очікуються підтоплення та інші негативні наслідки негоди.
- Прогнозується, що рівень річки Дунай може наблизитися до критичного рівня, вимагаючи готовності до можливої евакуації та рятувальних операцій.
Що відомо про наслідки циклону “Борис” у Східній Європі
За інформацією видання RMF24, що у Польщі з 12 вересня не припиняються сильні зливи. Рівень води у річках стрімко зростає. Найбільш критична ситуація склалась на південному заході країни.
Під загрозою масштабних затоплень опинились Нижньосілезьке, Опольське, Сілезьке та Малопольське воєводства.
А найгірша ситуація спостерігається у Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.
В історичному місті на південному заході Польщі Глухолаз, біля кордону із Чехією, рятувальники висипали в районі річки сотні мішків з піском.
Проводиться евакуація населення з Клодзко.
Влада Польщі поки не надала інформації щодо наслідків повеней, масштабів ймовірних руйнувань та постраждалих чи загиблих.
За твердженнями польських синоптиків, наразі кількість опадів значно перевищує рівень, зафіксований у 1997 році, коли відбулось масштабне затоплення Вроцлава.
Зокрема, через повінь на кордоні Польщі і Чехії було закрито 2 пункти пропуску.
Закрили пункти пропуску у Голковіце поблизу міста Годув, оскільки з чеського боку кордону по дорозі до нього проїхати неможливо.
Така ж ситуація склалася з КПП у селі Маркльовіце-Гурне.
Що відомо про наслідки негоди в інших країнах ЄС
За інформацією Reuters, у Румунії вже заявляють про перших загиблих внаслідок масштабної повені. Зазначається, що загинуло щонайменше 4 людини.
Повідомляється, що на сході Румунії було зруйновано та пошкоджено тисячі житлових будинків.
Зазначається, що від повені у країні постраждало щонайменше 8 районів.
За словами прем’єрм-міністра країни Марчела Чолаку, пошкодження отримали близько 5 тис будинків, при цьому не менше 25 тис споживачів залишились без електроенергії.
У повіті Галата зафіксували загибель місцевих жителів.
Чехія також постраждала від повеней в районі кордону з Польщею.
Чеські синоптики попереджають про ймовірність підтоплень у Єсеніцькому, Карнівському та Опавському краях.
Наразі у 38 населених пунктах Чеської Республіки оголосили найвищу загрозу повені. У Празі вже підняли захист від повеней, набережні перекрили, а також зупиняють роботу різних об'єктів, до прикладу, через негоду припинив роботу зоопарк.
Місцями вже випало до 25 сантиметрів опадів, але на цьому стихія не закінчується. Синоптики прогнозують, що у неділю, 15 травня, у Чехії може випасти третина від середньорічних опадів.
Погодні умови погіршуються і в Австрії. Представники Австрійського федерального інституту Geosphere прогнозують, що у окремих районах країни може випасти до 20 сантиметрів опадів протягом дня.
У низці районів країни вже почались снігопади та зафіксовані сходження лавин.
У Тіролі зійшла лавина, коли у горах була група туристів з 30 осіб. Відомо, що одна людина зникла, до її пошуків залучили рятувальників, однак, чи знайшли потерпілого — невідомо.
Екстрені служби Австрії готуються до того, що можливо доведеться евакуювати місцеве населення у кількох муніципалітетах.
Влада ж попереджає, що найближчі дні будуть дуже складними та важкими на землях Нижньої Австрії.
У Словаччині та Угорщині очікують, що через негоду, яку приніс циклон, річка Дунай може наблизитися до критично високого рівня. Очікується, що пік хвилі повені близько до 8 метрів може накрити регіони вже наступного тижня.
Наразі рятувальники готуються до можливої негоди.
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