Потенциальные риски затопления Киевской плотины. Чем угрожают ГЭС ракетные удары РФ

Власти страны-агрессора России неоднократно угрожали Украине обстрелами ключевых энергетических объектов. 26 августа РФ нанесла ракетный удар по Киевской ГЭС. Выдержит ли Киевская плотина подобные удары и какого масштаба будет затопление близлежащей территории в случае попадания?

Прорыв Киевской плотины: Россия угрожает Украине

Российские пропагандисты неоднократно обвиняли Украину в тех преступлениях, которые хотят совершить саи. Так, еще 12 июля спикер МИД РФ, одиозная Мария Захарова утверждала, что Украина планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

Ранее Россия обвинила Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС, заявив, что она была разрушена из-за "непрерывных обстрелов ВСУ" летом 2023 года. Однако многочисленные доказательства убедительно свидетельствуют о том, что дамбу взорвала именно Россия.

Апокалиптические прогнозы по затоплению Киевской дамбы

После ударов войск РФ по объектам критической инфраструктуры сеть потрясли некоторые апокалиптические прогнозы предыдущих лет о последствиях разрушения плотины Киевского водохранилища.

В частности, в фокусе внимания оказались заявления так называемого "киевского эколога" Василия Кредо, когда-то утверждавшего, что Киевская плотина вроде бы является "самым опасным объектом на Земле", поскольку на 93% аварийная. Согласно этому "прогнозу", первым под удар попадет столичный район Оболонь, который через три минуты после аварии "накроет четырехметровая волна", далее Троещина, Подол и Русановка. Угроза вроде бы существует и для десятков других населенных пунктов Украины, а также Запорожской АЭС. Поделиться

На подобные катастрофические прогнозы уже отреагировали в компании Укргидроэнерго, назвав их манипулятивными. Прорыв Киевской дамбы в результате ракетного удара РФ там назвали маловероятным. В компании заверили, что разрушить постройки ГЭС ракетой не так просто.

Относительно возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 1960-х годах с учетом угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто.

К тому же, ГЭС оборудована контрольно-измерительной аппаратурой, автоматизированной системой контроля безопасности гидротехнических сооружений. Это позволяет круглосуточно отслеживать основные показатели состояния сооружений станции и предотвратить аварии.

ГЭС постоянно охраняет ведомственная военизированная охрана вместе с другими специализированными подразделениями.

В компании заверили, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС регулярно обследуются, и их надежность "не вызывает никаких сомнений". Поделиться

Если же при ударе РФ все же будут повреждены металлические затворы плотины, может произойти постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища. В результате будут подтоплены некоторые территории.

Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены раньше времени.

Кроме того, украинские медиа распространили утверждение об «эффекте домино» в случае разрушения Киевской дамбы: тогда Каневская, Кременчугская и другие плотины каскада на Днепре также будут разрушены, и это может даже спровоцировать аварию на Запорожской АЭС.

Такое заявление еще в феврале появилось в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины — в день, когда РФ пыталась атаковать дамбу Киевского водохранилища.

Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и ущербам — в том числе затоплением жилых районов Киева и пригородов. Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада и даже крушения на Запорожской АЭС — информировали министерство и СМИ со ссылкой на Укрводшлях. Поделиться

Киевская дамба

Чем может грозить удар по Киевской ГЭС: сценарии ученых

Каковы последствия прорыва дамбы Киевской ГЭС — еще в апреле 2022 года спрогнозировали ученые Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.

Подробные расчеты предполагаемых сценариев прорыва дамбы, подтопления территорий Киева и его окрестностей обнародованы в открытом доступе на сайте НАН.

Как отмечают ученые, повреждение и разрушение дамбы Киевской ГЭС опасно внезапным и неконтролируемым выбросом большого количества воды из Киевского водохранилища, быстрым распространением волны поймой Днепра, затоплением берегов Киева. Все это может привести к материальному ущербу, затоплению значительных территорий, гибели и травмированию жителей столицы.

Ученые рассмотрели три возможных варианта прорыва дамбы ГЭС:

Если размер прорана (промоины, образованной при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения — дамбы, земляной плотины) составит 400 м. Такой сценарий ученые считают маловероятным. Как уже отмечалось, Киевская ГЭС, в частности, состоит из бетонной дамбы и земляной дамбы. Длина плотины ГЭС составляет 288 м. А вместе с дамбами левого и правого берегов Днепра общая длина составляет около 400 м, то есть в этом случае речь идет о полном разрушении сооружений ГЭС. Разрушение плотины вместе с обеими дамбами соответствует маловероятному сценарию с прораном 400 м, — отмечают в НАН. Полное разрушение дамбы (проран 280 м). Такой сценарий ученые считают более реалистичным. Еще один реалистичный сценарий, по мнению ученых, частичное разрушение плотины ГЭС (проран 100 м).

Прогнозируемые глубины затопления берегов Киева после прорыва дамбы Киевской ГЭС: а) для проран в 280 м; б) для проран в 100 м

По расчетам ученых, самые большие площади затопления будут наблюдаться на территориях с пониженным рельефом:

На севере Киевщины — от дамбы ГЭС до границ Киева, в столичных микрорайонах Оболонь и Троещина. Там иногда уровень воды может достигать 3 м и более.

На юге — от Южного моста в Киеве до защитных дамб в поселке Козин и селе Процев.

В Киеве могут быть затоплены небольшие участки территории вдоль Оболонских озер; острова (Труханов, Долобецкий, Венецианский), а также дачные и коттеджные городки, расположенные на левом берегу (Русановские сады, Нижние сады, Деснянское).

На юге столицы затопление чревато большей территорией: в Голосеевском районе — участок от Днепра до Столичного шоссе; Осокорки (в частности, микрорайон на улице Ревуцкого); 11-й микрорайон Позняков; микрорайон Бортничи к озерам Витовец и Заплавное.

Судя по таблице глубины затопления в нескольких контрольных точках в Киеве, больше воды поднимется в дачном массиве Русановские сады : до почти 3 м, если размер прорана составит 280 м, и до 1,5 м при частичном разрушении плотины.

Высоким будет уровень воды на Осокорках, в микрорайоне Нижние сады и в Корчеватом.

Помимо размера прорана на ГЭС, на уровень затопления также влияет гидрологическая ситуация в момент прорыва: уровень воды в Киевском водохранилище. Если во время гипотетического повреждения дамбы уровень воды будет выше, то соответственно и территория затопления будет больше.

Таблица: НАН Украины

А от размера повреждения (прорана) в дамбе зависит время начала затопления и достижения максимальной глубины.

Ученые отмечают: даже при полном разрушении плотины Киевской ГЭС будет время для эвакуации жителей Киева или поднятия их на безопасную высоту (выше первого этажа в многоэтажных домах). В частности, при проране 280 м за 8 часов вода поднимется до уровня около 1,2 м (еще безопасная глубина для взрослого человека). Для прорана 100 м это время составит 23 часа 20 минут. Поделиться

На массиве Русановские сады вода поднимется до уровня 2,78 м за более 20 часов.

Прорыв Киевской дамбы не снесет районы Киева

Поэтому, учитывая приведенные расчеты ученых, об апокалиптических сценариях сноса водяным "цунами" целых районов Киева речь не идет.

Как отметил профессор Института радиологии окружающей среды Фукусимского университета, старший научный сотрудник НАН Украины Марк Железняк, проблема возможных ракетных ударов РФ по дамбе Киевской ГЭС, безусловно, существует. Как и угроза затопления значительных территорий при разрушении дамбы. Однако "апокалипсис упраздняется".

Не будет на Оболони четырехметрового водяного вала… В случае этого теракта российской банды ракетных ударов по КиевГЭС будет происходить постепенное подтопление приречных районов Киева. Среди зон жилой застройки Киева больше всего могут быть затоплены Русановские сады, высота подъема (воды — Ред.) до 3 метров. Оболонь — несущественное подтопление. Что касается Русановских садов — кто не успеет уехать, хотя подъем до максимума будет длиться часами, должен подняться на второй этаж своего или соседского дома.

По его словам, проблема затопления Русановских садов была бы решена, если бы там достроили противопаводковую дамбу.

Именно Железняк с командой других ученых НАН Украины произвели расчет возможных последствий прорыва дамбы Киевской ГЭС.

Еще один участник этого исследования, аналитик геоинформационных систем Алексей Ищук объяснил, что земляную дамбу ГЭС практически невозможно взорвать. То есть разрушения может испытать только бетонная плотина.

280 метров — именно такая длина бетонной части. То есть, это максимальные разрушения, которые могут произойти, потому что земляную дамбу вообще практически невозможно взорвать. А разрушения от, скажем так, обычного попадания ракет — это не более 100 метров, — отметил Ищук, разработчик картографического модуля модели затопления Киевщины. Поделиться

Он заверил, что прорыв дамбы Киевской ГЭС при любых сценариях не должен задеть жилые массивы. Поскольку, например, во время строительства Оболони там сначала намыли несколько метров песка, а потом уже возводили дома. Так что в этом столичном районе могут быть затоплены пляжи и кусты в низине. Исторический район Подол защищен высокой набережной.

Ищук подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не будет и какой-то очень высокой и быстрой волны после гипотетического разрушения дамбы. Так, перепад уровня воды между Киевским водохранилищем и рекой Днепр ниже по течению невелик. Так что волна просто растечется, а под Северным мостом не поднимется выше, чем на полтора-два метра.

Задолго до войны РФ против Украины апокалиптические сценарии затопления Киева опровергал доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский. Он объяснял, что дома киевлян в основном стоят на десятки метров выше уровня воды в Киевском водохранилище, который в среднем составляет 103 м над уровнем моря.

Подавляющая часть территории Киева имеет абсолютную высоту, значительно больше 103 м. К примеру, на Печерске высота местности достигает 190-195 м над уровнем моря. Что касается преобладающей высоты города, то она составляет 120-150 м. Так, абсолютная высота Майдана Незалежности составляет 153 м, площади Победы — 129 м.

По словам Вишневского, исключением являются отдельные участки на Оболони и Подоле. Однако это не означает, что они пойдут под воду в случае аварии на ГЭС: плотина не может мгновенно разрушиться, а вода будет вытекать из-за меньшего или большего прорана. С удалением от плотины уровень водного потока будет постепенно снижаться.

Согласно действующему законодательству, при разрушении гидротехнических сооружений общая эвакуация населения из зон возможного катастрофического затопления осуществляется в случае, если волна прорыва может достигнуть населенных пунктов менее чем за четыре часа. Поделиться

На официальном сайте КГГА обнародованы рекомендации для киевлян на случай угрозы наводнения. В частности нужно: внимательно слушать информацию и инструкции властей, профильных ведомств; узнать место сбора для эвакуации; подготовить документы (в водонепроницаемом пакете), необходимые вещи, одежду, запас продуктов на несколько дней, медикаменты; отключить от сети все электроприборы и выключить газ; сохранять спокойствие и не паниковать.

А при внезапном затоплении также нужно закрыть окна и двери; собрать документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи; оказать помощь детям, инвалидам и пожилым людям; подняться на верхние этажи (если дом одноэтажный — в ореховые помещения), на крыши, деревья и другие повышения, где ждать помощи.

Россияне ударили по Киевской ГЭС

Во время массированной атаки россиян по Украине 26 августа оккупанты ракетами целили в Киевскую гидроэлектростанцию. Однако угрозы прорыва дамбы нет.

Как отметил топ-менеджер государственной энергокомпании, в результате обстрелов попадание и повреждение на Киевской ГЭС.

Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции отсутствуют.