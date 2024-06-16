Кремлевские пропагандисты цинично предлагают взорвать дамбу Киевской ГЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Кремлевские пропагандисты цинично предлагают взорвать дамбу Киевской ГЭС

Владимир Соловьев
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Источник:  online.ua

Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев дерзко предложил оккупационной армии РФ взорвать дамбу Киевской ГЭС и затопить столицу Украины.

Главные тезисы

  • Пропагандисты Кремля предложили взорвать дамбу Киевской ГЭС для затопления столицы Украины, представляя угрозу геноцида украинского народа.
  • Угроза взорвать дамбу является шокирующей и безосновательной, направленной на прямой геноцид украинцев, вызывая беспокойство мирового сообщества.
  • Кремлевские пропагандисты цинично оправдывают свои угрозы на фоне споров с украинскими военными и международных событий.
  • Соловьев и другие пропагандисты продвигают идеи геноцида украинского народа, призывая к жестоким мерам против Украины.
  • Мировое сообщество должно реагировать остро на подобные угрозы и осуждать подобные призывы к преступлению против человечества.

Кремлевские пропагандисты предлагают взорвать дамбу Киевской ГЭС

Соответствующее видео обнародовал советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в настоящее время российские преступники больше не прячутся за собственными заявлениями, а цинично продвигают идеи геноцида украинского народа.

Извините, я реально не понимаю, почему до сих пор киевская дамба все еще стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам "утюжят" Белгород, а мы пытаемся "сохранить" Киев, - вызывающе заявляет Соловьев.

При этом кремлевский пропагандист абсурдно заявлял о некой "благородности" россиян.

Как российские пропагандисты оправдывают возможность атаки по дамбе Киевской ГЭС

В качестве повода для таких действий Соловьев указал на намерения украинских военных разрушить Крымский мост.

Андрющенко акцентировал, что это заявление прозвучало на фоне Саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, и слов Путина о желании достичь мира.

Прекрасная возможность участникам принять предложения Украины и союзников с одной стороны. С другой – они даже уже не прячутся. Какая там "денацификация и демилитаризация". Просто уничтожить всех украинцев – призывы к прямому геноциду. Мы и так знали, но ушло два года и более миллиона россиян, чтобы они уже не прятались, - отметил советник мэра оккупированного Мариуполя.

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