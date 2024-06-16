Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев дерзко предложил оккупационной армии РФ взорвать дамбу Киевской ГЭС и затопить столицу Украины.
Главные тезисы
- Пропагандисты Кремля предложили взорвать дамбу Киевской ГЭС для затопления столицы Украины, представляя угрозу геноцида украинского народа.
- Угроза взорвать дамбу является шокирующей и безосновательной, направленной на прямой геноцид украинцев, вызывая беспокойство мирового сообщества.
- Кремлевские пропагандисты цинично оправдывают свои угрозы на фоне споров с украинскими военными и международных событий.
- Соловьев и другие пропагандисты продвигают идеи геноцида украинского народа, призывая к жестоким мерам против Украины.
- Мировое сообщество должно реагировать остро на подобные угрозы и осуждать подобные призывы к преступлению против человечества.
Кремлевские пропагандисты предлагают взорвать дамбу Киевской ГЭС
Соответствующее видео обнародовал советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что в настоящее время российские преступники больше не прячутся за собственными заявлениями, а цинично продвигают идеи геноцида украинского народа.
При этом кремлевский пропагандист абсурдно заявлял о некой "благородности" россиян.
Как российские пропагандисты оправдывают возможность атаки по дамбе Киевской ГЭС
В качестве повода для таких действий Соловьев указал на намерения украинских военных разрушить Крымский мост.
Андрющенко акцентировал, что это заявление прозвучало на фоне Саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, и слов Путина о желании достичь мира.
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