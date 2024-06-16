Кремлевские пропагандисты предлагают взорвать дамбу Киевской ГЭС

Соответствующее видео обнародовал советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в настоящее время российские преступники больше не прячутся за собственными заявлениями, а цинично продвигают идеи геноцида украинского народа.

Извините, я реально не понимаю, почему до сих пор киевская дамба все еще стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам "утюжят" Белгород, а мы пытаемся "сохранить" Киев, - вызывающе заявляет Соловьев. Поделиться

При этом кремлевский пропагандист абсурдно заявлял о некой "благородности" россиян.

Как российские пропагандисты оправдывают возможность атаки по дамбе Киевской ГЭС

В качестве повода для таких действий Соловьев указал на намерения украинских военных разрушить Крымский мост.

Андрющенко акцентировал, что это заявление прозвучало на фоне Саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, и слов Путина о желании достичь мира.