Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев уже подвергает сомнению легитимность границ отдельных европейских стран.
Соловьев придумал новую ложь о странах Европы
Приспешник диктатора Путина назвал европейские страны "непонятными смехотворными государствами" в эфире собственного шоу.
Что важно понимать, неоднозначные заявления кремлевского пропагандиста Соловьева раздались на фоне предупреждений западных разведок о том, что Россия уже готовится к вторжению в НАТО.
Когда Россия может начать войну против Запада
Недавно Служба внешней разведки Эстонии официально подтвердила, что РФ действительно активно готовится к военной конфронтации с Западом, которая может начаться в течение следующего десятилетия.
Эстонские разведчики также убеждены, что военное нападение со стороны России "маловероятно" в ближайшие несколько лет.
По их словам, ключевой причиной остается то, что Путину приходится держать войска в Украине, поэтому у него пока нет достаточно возможностей для переброски солдат на границы стран НАТО.
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