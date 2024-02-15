Пропагандист Соловьев призвал россиян не признавать существование стран Европы — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Пропагандист Соловьев призвал россиян не признавать существование стран Европы — видео

Владимир Соловьев у
Читати українською
Источник:  ЦПД

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев уже подвергает сомнению легитимность границ отдельных европейских стран.

Соловьев придумал новую ложь о странах Европы

Приспешник диктатора Путина назвал европейские страны "непонятными смехотворными государствами" в эфире собственного шоу.

А почему мы совершенно серьезно все время размышляем о каких-то непонятных призрачных смехотворных государствах нынешних? Почему мы признаем Францию в ее границах? Германия, Италия? Италия — это гениальное творение, но девятнадцатого столетия. А что, вся история уже потеряла всякий смысл? — цинично заявил Соловьев.

Что важно понимать, неоднозначные заявления кремлевского пропагандиста Соловьева раздались на фоне предупреждений западных разведок о том, что Россия уже готовится к вторжению в НАТО.

Когда Россия может начать войну против Запада

Недавно Служба внешней разведки Эстонии официально подтвердила, что РФ действительно активно готовится к военной конфронтации с Западом, которая может начаться в течение следующего десятилетия.

Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того.

<b>Каупо Росин</b>

Каупо Росин

Глава разведки Эстонии

Эстонские разведчики также убеждены, что военное нападение со стороны России "маловероятно" в ближайшие несколько лет.

По их словам, ключевой причиной остается то, что Путину приходится держать войска в Украине, поэтому у него пока нет достаточно возможностей для переброски солдат на границы стран НАТО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли ВСУ вытеснить все войска РФ до конца 2024 года — прогноз НАТО
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
The Times узнало о тайных переговорах НАТО о возможном "конце Европы"
Столтенберг и Остин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны Литвы заявило о готовности РФ к нападению на НАТО
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?