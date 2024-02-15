Соловьев придумал новую ложь о странах Европы

Приспешник диктатора Путина назвал европейские страны "непонятными смехотворными государствами" в эфире собственного шоу.

А почему мы совершенно серьезно все время размышляем о каких-то непонятных призрачных смехотворных государствах нынешних? Почему мы признаем Францию в ее границах? Германия, Италия? Италия — это гениальное творение, но девятнадцатого столетия. А что, вся история уже потеряла всякий смысл? — цинично заявил Соловьев. Поделиться

Что важно понимать, неоднозначные заявления кремлевского пропагандиста Соловьева раздались на фоне предупреждений западных разведок о том, что Россия уже готовится к вторжению в НАТО.

Когда Россия может начать войну против Запада

Недавно Служба внешней разведки Эстонии официально подтвердила, что РФ действительно активно готовится к военной конфронтации с Западом, которая может начаться в течение следующего десятилетия.

Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того. Каупо Росин Глава разведки Эстонии

Эстонские разведчики также убеждены, что военное нападение со стороны России "маловероятно" в ближайшие несколько лет.

По их словам, ключевой причиной остается то, что Путину приходится держать войска в Украине, поэтому у него пока нет достаточно возможностей для переброски солдат на границы стран НАТО.