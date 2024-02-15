Соловйов вигадав нову брехню про країни Європи

Посіпака диктатора Путіна назвав європейські країни “незрозумілими сміховинними державами” в етері власного шоу.

А чому ми цілком серйозно весь час міркуємо про якісь незрозумілі примарні сміховинні держави нинішні? Чому ми визнаємо Францію в її кордонах? Німеччина, Італія? Італія — це геніальне творіння, але дев'ятнадцятого століття. А що, вся історія до того вже втратила будь-який сенс? — цинічно заявив Соловйов. Поширити

Що важливо розуміти, неоднозначні заяви кремлівського пропагандиста Соловйова пролунали на тлі попереджень західних розвідок про те, що Росія вже готується до вторгнення в НАТО.

Коли Росія може розпочати війну проти Заходу

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки Естонії офіційно підтвердила, що РФ дійсно активно готується до військової конфронтації із Заходом, яка може початися протягом наступного десятиліття

Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того. Каупо Росін Глава розвідки Естонії

Естонські розвідники також переконані, що військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у найближчі декілька років.

За їхніми словами, ключовою причиною залишається те, що Путіну доводиться тримати війська в Україні, тому у нього поки немає достатньо можливостей для перекидання солдатів на кордони країн НАТО.