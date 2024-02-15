Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов уже ставить під сумнів легітимність кордонів окремих європейських країн.
Соловйов вигадав нову брехню про країни Європи
Посіпака диктатора Путіна назвав європейські країни “незрозумілими сміховинними державами” в етері власного шоу.
Що важливо розуміти, неоднозначні заяви кремлівського пропагандиста Соловйова пролунали на тлі попереджень західних розвідок про те, що Росія вже готується до вторгнення в НАТО.
Коли Росія може розпочати війну проти Заходу
Нещодавно Служба зовнішньої розвідки Естонії офіційно підтвердила, що РФ дійсно активно готується до військової конфронтації із Заходом, яка може початися протягом наступного десятиліття
Естонські розвідники також переконані, що військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у найближчі декілька років.
За їхніми словами, ключовою причиною залишається те, що Путіну доводиться тримати війська в Україні, тому у нього поки немає достатньо можливостей для перекидання солдатів на кордони країн НАТО.
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