Один з головних кремлівських пропагандистів Володимир Соловйов зухвало запропонував окупаційній армії РФ підірвати дамбу Київської ГЕС та затопити столицю України.

Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати дамбу Київської ГЕС

Відповідне відео оприлюднив радник мера окупованого Росією Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що наразі російські злочинці більше не ховаються за власними заявами, а цинічно просувають ідеї геноциду українського народу.

Вибачте, я реально не розумію, чому досі київська дамба досі стоїть. Я вважаю, що ми повинні перейти до позиції найжорстокішого покарання. Слухайте, вони нам "утюжать" Бєлгород, а ми намагаємося "зберегти" Київ, - зухвало заявляє Соловйов. Поширити

При цьому кремлівський пропагандист абсурдно заявляв про якусь "благородність" росіян.

Як російські пропагандисти виправдовують ймовірність атаки по дамбі Київської ГЕС

У якості приводу для таких дій Соловйов вказав на наміри українських військових зруйнувати Кримський міст.

Андрющенко акцентував на тому, що ця заява прозвучала на тлі Саміту миру, який зараз проходить у Швейцарії, та слів Путіна про бажання досягти миру.