Один з головних кремлівських пропагандистів Володимир Соловйов зухвало запропонував окупаційній армії РФ підірвати дамбу Київської ГЕС та затопити столицю України.
Головні тези:
- Один з головних кремлівських пропагандистів запропонував підірвати дамбу Київської ГЕС для затоплення столиці України.
- Кремлівські пропагандисти цинічно розповсюджують ідеї геноциду українського народу.
- Російські пропагандисти виправдовують свої зверхні погрози на тлі суперечок з українськими військовими та подій на Саміті миру.
- Запропонована загроза підірвати дамбу є шокуючою та безпідставною, спрямованою на прямий геноцид українців.
- Світова спільнота повинна обережно реагувати на подібні пропозиції та вбачати в них злочин проти людства.
Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати дамбу Київської ГЕС
Відповідне відео оприлюднив радник мера окупованого Росією Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що наразі російські злочинці більше не ховаються за власними заявами, а цинічно просувають ідеї геноциду українського народу.
При цьому кремлівський пропагандист абсурдно заявляв про якусь "благородність" росіян.
Як російські пропагандисти виправдовують ймовірність атаки по дамбі Київської ГЕС
У якості приводу для таких дій Соловйов вказав на наміри українських військових зруйнувати Кримський міст.
Андрющенко акцентував на тому, що ця заява прозвучала на тлі Саміту миру, який зараз проходить у Швейцарії, та слів Путіна про бажання досягти миру.
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