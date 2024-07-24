Это чудо. Эколог описал ситуацию в Каховском водохранилище после подрыва Россией ГЭС

Эколог Вадим Манюк рассказывает, что, несмотря на все негативные прогнозы, украинское Каховское водохранилище, которое было осушено после подрыва Россией дамбы ГЭС, возвращается к жизни.
Главные тезисы
- Каховское водохранилище переживает невероятное возрождение, зарастая зелеными растениями.
- Река Днепр снова наполнилась рыбой, в том числе и видами, которые не видели на протяжении десятилетий, что свидетельствует о положительных изменениях в экосистеме.
- Эксперты отмечают увеличение биоразнообразия и формирование новых водоемов на территории бывшего водохранилища, которое стало местом обитания для разных видов животных и птиц.
Что происходит с Каховским водохранилищем
Он также подтвердил, что всего через несколько месяцев после экоцида, который совершили российские захватчики, здесь начали активно пробиваться первые зеленые ростки.
Стоит отметить, что год назад Каховское водохранилище уже было ярко-зеленым.
Экологи замечают много положительных изменений
К примеру, по их словам, река Днепр взяла былое русло, и в ней снова появилась рыба, которую не видели восемь десятилетий, в том числе осетр и сельдь.
Сложившуюся ситуацию также прокомментировал начальник отдела охраны природы национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко.
Он обращает внимание на то, что на территории бывшего водохранилища процветает биоразнообразие.
Более того, указано, что сформировалась новая цепочка прудов и лагун, заросших тростником.
Что тоже интересно, недавно здесь заметили рыжих уток и канадских гусей. Также на острове обитает небольшая популяция косули и пятнистого оленя.
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