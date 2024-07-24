Это чудо. Эколог описал ситуацию в Каховском водохранилище после подрыва Россией ГЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Это чудо. Эколог описал ситуацию в Каховском водохранилище после подрыва Россией ГЭС

Каховское водохранилище
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Источник:  The Guardian

Эколог Вадим Манюк рассказывает, что, несмотря на все негативные прогнозы, украинское Каховское водохранилище, которое было осушено после подрыва Россией дамбы ГЭС, возвращается к жизни.

Главные тезисы

  • Каховское водохранилище переживает невероятное возрождение, зарастая зелеными растениями.
  • Река Днепр снова наполнилась рыбой, в том числе и видами, которые не видели на протяжении десятилетий, что свидетельствует о положительных изменениях в экосистеме.
  • Эксперты отмечают увеличение биоразнообразия и формирование новых водоемов на территории бывшего водохранилища, которое стало местом обитания для разных видов животных и птиц.

Что происходит с Каховским водохранилищем

То, что здесь произошло — это чудо. Некоторые саженцы уже достигают 4-метровой высоты. Такого больше нет нигде на планете. Даже Амазонка не приблизится к этому. Существует большая конкуренция за воду. Новые деревья созреют через 50 или 60 лет: сначала ива, а потом такие породы, как дубы. У нас будет волшебный лес, — рассказал журналистам эколог Вадим Манюк.

Он также подтвердил, что всего через несколько месяцев после экоцида, который совершили российские захватчики, здесь начали активно пробиваться первые зеленые ростки.

Стоит отметить, что год назад Каховское водохранилище уже было ярко-зеленым.

Я был в шоке, в хорошем смысле. Раньше здесь было много воды. Люди мало этим пользовались. Теперь это место увлекательно и наполнено жизнью, — подчеркивает эксперт.

Первые последствия взрыва Россией Каховской ГЭС (Фото: president.gov.ua)

Экологи замечают много положительных изменений

К примеру, по их словам, река Днепр взяла былое русло, и в ней снова появилась рыба, которую не видели восемь десятилетий, в том числе осетр и сельдь.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировал начальник отдела охраны природы национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко.

Первые последствия взрыва Россией Каховской ГЭС (Фото: president.gov.ua)

Он обращает внимание на то, что на территории бывшего водохранилища процветает биоразнообразие.

Более того, указано, что сформировалась новая цепочка прудов и лагун, заросших тростником.

Что тоже интересно, недавно здесь заметили рыжих уток и канадских гусей. Также на острове обитает небольшая популяция косули и пятнистого оленя.

В каком-то смысле это чудо. Ничего подобного в Европе больше нет, — согласился Муленко.

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