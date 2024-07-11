В Черном море до сих пор находятся мины со взорванной Россией Каховской ГЭС — Плетенчук
Категория
Украина
Дата публикации

В Черном море до сих пор находятся мины со взорванной Россией Каховской ГЭС — Плетенчук

Морская мина
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Черном море может находиться около 400 морских мин, но оценить точное количество трудно из-за смытых вследствие подрыва Каховской ГЭС минно-взрывных устройств.

Главные тезисы

  • В Черном море находится около 400 морских мин, включая те, которые были смыты после подрыва Россией Каховской ГЭС, но точное количество сложно определить.
  • Силы обороны Украины проводят операции по разминированию с целью обеспечения безопасности судоходства.
  • Россия лишилась возможности минировать Черное море с апреля 2024 года, однако присутствуют другие угрозы, такие как ракеты и беспилотники.
  • Зерновой коридор в Черном море остается стабильным благодаря мерам безопасности и контролю рисков ВМС Украины.
  • Спикер ВМС Украины подчеркивает важность обеспечения безопасности судоходства на Черном море в условиях наличия морских мин и других потенциальных опасностей.

Черное море насыщено большим количеством российских мин и взрывчатки

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые новости».

Последние озвученные официальные цифры властями — это четыре сотни мин, но это приблизительное количество, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать сложно.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС

По его словам, Днепр был заминирован достаточно плотно, и после подрыва оккупантам Каховской ГЭС «конечно, что большая вода все это смыла» в Днепро-Бугский лиман.

Установить количество мин можно будет только при проведении операций по разминированию Черного моря. Мировой опыт подобных конфликтов показывает, что это работа на годы.

Россия не может сейчас миновать Черное море

Россия на апрель 2024 года лишена возможности миновать Черное море, Силы обороны Украины обеспечивают безопасность гражданского судоходства.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире марафона «Единые новости».

В прошлом году было несколько инцидентов (в связи с заминированием — ред.), однако без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на данный момент не могут минировать акваторию.

По его словам, второй опасностью для судоходства является применение агрессором ракет и беспилотников. В связи с этим также ведется работа, отметил спикер.

Плетенчук подчеркнул, что, несмотря на эти опасности, «зерновой коридор» работает стабильно.

Объемы постепенно растут, а мы, в свою очередь, обеспечиваем безопасность гражданского судоходства.

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