У Чорному морі досі знаходяться міни з підірваної Росією Каховської ГЕС — Плетенчук

У Чорному морі може перебувати близько 400 морських мін, але оцінити точну кількість важко через змиті внаслідок підриву Каховської ГЕС мінно-вибухові пристрої.

Чорне море насичено великою кількістю російських мін та вибухівки

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Останні озвучені офіційні цифри владою — це чотири сотні мін, але це доволі приблизна кількість, враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, підрахувати важко. Дмитро Плетенчук Речник ВМС

За його словами, Дніпро був замінований досить щільно, і після підриву окупантам Каховської ГЕС, «звісно, що велика вода все це змила» у Дніпро-Бузький лиман.

Встановити кількість мін можна буде лише під час проведення операцій з розмінування Чорного моря. Світовий досвід подібних конфліктів показує те, що це робота на роки. Поширити

Росія не може зараз мінувати Чорне море

Росія станом на квітень 2024 року позбавлена можливості мінувати Чорне море, Сили оборони України забезпечують безпеку цивільного судноплавства.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі марафону «Єдині новини».

Минулого року було кілька інцидентів (у зв'язку з замінуванням — ред.), проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію.

За його словами, другою небезпекою для судноплавства є застосування агресором ракет і безпілотників. У цьому зв'язку також ведеться робота, зауважив речник.

Плетенчук наголосив, що попри ці небезпеки «зерновий коридор» працює стабільно.