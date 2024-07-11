У Чорному морі досі знаходяться міни з підірваної Росією Каховської ГЕС — Плетенчук
Категорія
Україна
Дата публікації

У Чорному морі досі знаходяться міни з підірваної Росією Каховської ГЕС — Плетенчук

Морська міна
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Чорному морі може перебувати близько 400 морських мін, але оцінити точну кількість важко через змиті внаслідок підриву Каховської ГЕС мінно-вибухові пристрої.

Головні тези:

  • У Чорному морі може знаходитися близько 400 морських мін, у тому числі внаслідок підірваної російськими окупантами Каховської ГЕС.
  • Оцінити точну кількість мін неможливо через змиті внаслідок підриву пристрої, але Українські Збройні Сили працюють над проведенням операцій з розмінування.
  • Росія втратила можливість мінувати Чорне море з квітня 2024 року, проте існують інші загрози, такі як ракети та безпілотники.
  • Важлива робота забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, попри наявність мінової загрози та інших потенційних небезпек.
  • Зерновий коридор у Чорному морі залишається стабільним, обсяги транспортувань зростають, завдяки заходам безпеки та контролю ризиків.

Чорне море насичено великою кількістю російських мін та вибухівки

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Останні озвучені офіційні цифри владою — це чотири сотні мін, але це доволі приблизна кількість, враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, підрахувати важко.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС

За його словами, Дніпро був замінований досить щільно, і після підриву окупантам Каховської ГЕС, «звісно, що велика вода все це змила» у Дніпро-Бузький лиман.

Встановити кількість мін можна буде лише під час проведення операцій з розмінування Чорного моря. Світовий досвід подібних конфліктів показує те, що це робота на роки.

Росія не може зараз мінувати Чорне море

Росія станом на квітень 2024 року позбавлена можливості мінувати Чорне море, Сили оборони України забезпечують безпеку цивільного судноплавства.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі марафону «Єдині новини».

Минулого року було кілька інцидентів (у зв'язку з замінуванням — ред.), проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію.

За його словами, другою небезпекою для судноплавства є застосування агресором ракет і безпілотників. У цьому зв'язку також ведеться робота, зауважив речник.

Плетенчук наголосив, що попри ці небезпеки «зерновий коридор» працює стабільно.

Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства.

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