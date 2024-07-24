Це диво. Еколог описав ситуацію у Каховському водосховищі після підриву Росією ГЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

Це диво. Еколог описав ситуацію у Каховському водосховищі після підриву Росією ГЕС

Каховське водосховище
Джерело:  The Guardian

Еколог Вадим Манюк розповідає, що попри усі негативні прогнози українське Каховське водосховище, яке було осушене після підриву Росією дамби ГЕС, повертається життя.

Головні тези:

  • Каховське водосховище переживає неймовірне відродження, заростаючи зеленими паростками рослин.
  • Річка Дніпро знову наповнилася рибою, зокрема й тими видами, які не бачили впродовж десятиліть, що свідчить про позитивні зміни в екосистемі.
  • Експерти відзначають збільшення біорізноманіття та формування нових водойм на території колишнього водосховища, яке стало місцем проживання для різноманітних видів тварин та птахів.
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Що відбувається з Каховським водосховищем

Те, що тут сталося, — це диво. Деякі саджанці вже досягають 4-метрової висоти. Такого більше немає ніде на планеті. Навіть Амазонка не наблизиться до цього/ Існує велика конкуренція за воду. Дерева, які виживуть, дозріють через 50 чи 60 років: спочатку верба, а потім такі породи, як дуби. У нас буде чарівний ліс, — розповів журналістам еколог Вадим Манюк.

Він також підтвердив, що лише за кілька місяців після екоциду, який скоїли російські загарбники, тут почали активно пробиватися перші зелені паростки.

Варто зазначити, що рік тому Каховське водосховище уже було яскраво-зеленим.

Я був у шоці, в хорошому сенсі. Раніше тут було багато води. Люди мало цим користувалися. Тепер це місце захопливе і повне життя, — наголошує експерт.

Перші наслідки підриву Росією Каховської ГЕС (Фото: president.gov.ua)

Екологи помічають багато позитивних змін

До прикладу, за їхніми словами, річка Дніпро взяла колишнє русло, і в ній знову з'явилася риба, яку не бачили вісім десятиліть, зокрема осетер і оселедець.

Ситуацію, що склалася, також прокоментував начальник відділу охорони природи національного заповідника "Хортиця" Михайло Муленко.

Перші наслідки підриву Росією Каховської ГЕС (Фото: president.gov.ua)

Він звертає увагу на те, що на території колишнього водосховища процвітає біорізноманіття.

Ба більше, вказано, що сформувався новий ланцюжок ставків і лагун, зарослих очеретом.

Що також цікаво, нещодавно тут помітили рудих качок і канадських гусей. Також на острові мешкає невелика популяція козулі та плямистого оленя.

У якомусь сенсі це диво. Нічого подібного в Європі більше немає, — погодився Муленко.

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