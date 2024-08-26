Армия РФ атаковала Киевскую ГЭС. В результате обстрела есть повреждение

Во время массированной атаки россиян по Украине 26 августа оккупанты ракетами целили в Киевскую гидроэлектростанцию. Однако угрозы прорыва дамбы нет.

Россияне ударили по Киевской ГЭС

Как отметил топ-менеджер государственной энергокомпании, в результате обстрелов попадание и повреждение на Киевской ГЭС.

Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции отсутствуют.

Разрушить Киевскую ГЭС очень тяжело, но если это произойдет — может затопить подвалы в близлежащих к Днепру районах Киева и на время исчезнет питьевая вода, объяснял ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Поделиться

Существует ли угроза разрушения Киевской ГЭС

Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнила информацию о возможных разрушениях.

Относительно плотины Киевской ГЭС угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно . Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри . Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше, — написал Коваленко. Поделиться

Напомним, Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине много повреждений в энергетике, но уже продолжаются ремонтные работы.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.

Также известно, что по всей Украине ввели экстренные отключения света .