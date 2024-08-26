Армия РФ атаковала Киевскую ГЭС. В результате обстрела есть повреждение

Во время массированной атаки россиян по Украине 26 августа оккупанты ракетами целили в Киевскую гидроэлектростанцию. Однако угрозы прорыва дамбы нет.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Киевскую ГЭС ракетами в ходе массированной атаки на Украину 26 августа.
- После обстрела было зафиксировано повреждение на Киевской ГЭС, но угроза разрушения или прорыва плотины отсутствует.
- Эксперты отмечают, что информационное использование атаки на станцию может носить паникерский характер и не соответствовать реальной угрозе.
- Президент Украины подтвердил повреждения в энергетике страны в результате атаки РФ, но отметил, что ремонтные работы уже идут.
Россияне ударили по Киевской ГЭС
Как отметил топ-менеджер государственной энергокомпании, в результате обстрелов попадание и повреждение на Киевской ГЭС.
Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции отсутствуют.
Существует ли угроза разрушения Киевской ГЭС
Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнила информацию о возможных разрушениях.
Напомним, Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине много повреждений в энергетике, но уже продолжаются ремонтные работы.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
Также известно, что по всей Украине ввели экстренные отключения света .
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