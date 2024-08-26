Армія РФ атакувала Київську ГЕС. Внаслідок обстрілу є пошкодження

Під час масованої атаки росіян по Україні 26 серпня окупанти ракетами цілили у Київську гідроелектростанцію. Однак загрози прориву греблі немає.

Росіяни вдарили по Київській ГЕС

Як зазначив топменеджер державної енергокомпанії, внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження на Київській ГЕС.

Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає.

Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться — може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Поширити

Чи існує загроза руйнування Київської ГЕС

Директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування.

Щодо греблі Київської ГЕС — загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто — там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше, — написав Коваленко. Поширити

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну 26 серпня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

Також відомо, що по всій Україні ввели екстрені відключення світла.