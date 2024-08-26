Армія РФ атакувала Київську ГЕС. Внаслідок обстрілу є пошкодження

Під час масованої атаки росіян по Україні 26 серпня окупанти ракетами цілили у Київську гідроелектростанцію. Однак загрози прориву греблі немає.
Головні тези:
- Під час масованої атаки російських військ 26 серпня було запущено ракети у Київську ГЕС.
- Станція зазнала пошкоджень в результаті обстрілів, однак загрози критичних пошкоджень відсутні.
- Росіяни використовують інформацію про можливі руйнування Київської ГЕС для паніки, але насправді зруйнувати її ракетами майже неможливо.
- Президент і прем'єр-міністр України заявили про пошкодження в енергетичній системі країни після атаки Росії, проте ремонтні роботи вже тривають.
Росіяни вдарили по Київській ГЕС
Як зазначив топменеджер державної енергокомпанії, внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження на Київській ГЕС.
Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає.
Чи існує загроза руйнування Київської ГЕС
Директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування.
Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну 26 серпня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.
Також відомо, що по всій Україні ввели екстрені відключення світла.
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