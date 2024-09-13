Синоптики предупреждают о мощных ливнях и угрозе подтоплений в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптики предупреждают о мощных ливнях и угрозе подтоплений в Украине

Осень в Украине
Read in English
Читати українською
Источник:  Укргидрометцентр

По данным Гидрометцентра, в субботу, 14 сентября, в ряде областей Украины значительно ухудшатся погодные условия.

Главные тезисы

  • Прогнозируется значительное ухудшение погоды в Украине с проливными дождями и грозами.
  • Синоптики предупреждают о возможном подтоплении в результате сильных осадков.
  • В некоторых областях страны ожидаются ливни, грозы и формирование дождевого паводка.
  • Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за уведомлениями синоптиков.
  • Ожидается значительное увеличение уровня воды в реках и возможное затопление автодорог.

Что известно об ухудшении погодных условий в Украине

При этом синоптики предупреждают, что в ряде украинских областей ожидаются ливни, грозы и подтопление в результате большого количества осадков.

14 сентября в Карпатах и Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый), — отмечают в Гидрометцентре.

Прогнозируется, что в течение дня в западных, Винницкой и Одесской областях пройдут сильные дожди с грозами.

Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Украине в течение выходных
Осенний дождь

В течение 14-16 сентября ожидается, что осадки будут способствовать образованию дождевого паводка с повышением уровней воды в Днестре и реке Сян, а также на левых притоках Днестра.

14 сентября, в местах прохождения интенсивных дождей, возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков, отмечают синоптики Гидрометцентра.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный склонный и местный сток, а также ожидается стремительное повышение уровней воды до 2 метров, а на участке Прута Черновцы-государственная граница возможно даже затопление автодороги.

Что известно о проявлениях непогоды в Украине 13 сентября

Во Львове и Львовской области 14 сентября ожидается значительное ухудшение погоды. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В городе Львове 14 сентября гроза. Днем сильный дождь, порывы ветра (юго-восточного с переходом на западный) 17-22 м/с, отмечают синоптики.

Также грозы прогнозируются по территории Львовской области.

Днем сильные дожди, по югу территории — сильные дожди. Порывы ветра, иногда шквалы 17-22 м/с, — предупреждают в Гидрометцентре.

В то же время В Одессе над Черным морем наблюдается огромный смерч, по данным синоптиков, скоро в Одессе будет сильная гроза.

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 14 сентября в Одессе ожидается гроза.

Сегодня, 13 сентября, по данным центра, в Одессе переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь.

Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 23-25°. Температура морской воды 20–21°.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в Украине
Осень в Украине
Категория
Погода
Дата публикации
Додати до обраного
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине уже на этой неделе
Осень в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Синоптики дали прогноз погоды в Украине перед выходными
осень в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?