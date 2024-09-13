По данным Гидрометцентра, в субботу, 14 сентября, в ряде областей Украины значительно ухудшатся погодные условия.

Что известно об ухудшении погодных условий в Украине

При этом синоптики предупреждают, что в ряде украинских областей ожидаются ливни, грозы и подтопление в результате большого количества осадков.

14 сентября в Карпатах и Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый), — отмечают в Гидрометцентре. Поделиться

Прогнозируется, что в течение дня в западных, Винницкой и Одесской областях пройдут сильные дожди с грозами.

Осенний дождь

В течение 14-16 сентября ожидается, что осадки будут способствовать образованию дождевого паводка с повышением уровней воды в Днестре и реке Сян, а также на левых притоках Днестра.

14 сентября, в местах прохождения интенсивных дождей, возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков, отмечают синоптики Гидрометцентра. Поделиться

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный склонный и местный сток, а также ожидается стремительное повышение уровней воды до 2 метров, а на участке Прута Черновцы-государственная граница возможно даже затопление автодороги.

Что известно о проявлениях непогоды в Украине 13 сентября

Во Львове и Львовской области 14 сентября ожидается значительное ухудшение погоды. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В городе Львове 14 сентября гроза. Днем сильный дождь, порывы ветра (юго-восточного с переходом на западный) 17-22 м/с, отмечают синоптики. Поделиться

Также грозы прогнозируются по территории Львовской области.

Днем сильные дожди, по югу территории — сильные дожди. Порывы ветра, иногда шквалы 17-22 м/с, — предупреждают в Гидрометцентре. Поделиться

В то же время В Одессе над Черным морем наблюдается огромный смерч, по данным синоптиков, скоро в Одессе будет сильная гроза.

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 14 сентября в Одессе ожидается гроза.

Сегодня, 13 сентября, по данным центра, в Одессе переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь.

Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 23-25°. Температура морской воды 20–21°.