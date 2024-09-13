По данным Гидрометцентра, в субботу, 14 сентября, в ряде областей Украины значительно ухудшатся погодные условия.
Главные тезисы
- Прогнозируется значительное ухудшение погоды в Украине с проливными дождями и грозами.
- Синоптики предупреждают о возможном подтоплении в результате сильных осадков.
- В некоторых областях страны ожидаются ливни, грозы и формирование дождевого паводка.
- Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за уведомлениями синоптиков.
- Ожидается значительное увеличение уровня воды в реках и возможное затопление автодорог.
Что известно об ухудшении погодных условий в Украине
При этом синоптики предупреждают, что в ряде украинских областей ожидаются ливни, грозы и подтопление в результате большого количества осадков.
Прогнозируется, что в течение дня в западных, Винницкой и Одесской областях пройдут сильные дожди с грозами.
В течение 14-16 сентября ожидается, что осадки будут способствовать образованию дождевого паводка с повышением уровней воды в Днестре и реке Сян, а также на левых притоках Днестра.
В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный склонный и местный сток, а также ожидается стремительное повышение уровней воды до 2 метров, а на участке Прута Черновцы-государственная граница возможно даже затопление автодороги.
Что известно о проявлениях непогоды в Украине 13 сентября
Во Львове и Львовской области 14 сентября ожидается значительное ухудшение погоды. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Также грозы прогнозируются по территории Львовской области.
В то же время В Одессе над Черным морем наблюдается огромный смерч, по данным синоптиков, скоро в Одессе будет сильная гроза.
По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 14 сентября в Одессе ожидается гроза.
Сегодня, 13 сентября, по данным центра, в Одессе переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь.
Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 23-25°. Температура морской воды 20–21°.
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