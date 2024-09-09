По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение этой недели в Украине ожидаются дожди, порывистый ветер и колебания атмосферного давления.

Какая будет погода в Украине в течение этой недели

Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине будут более активные и изменчивые погодные условия из-за роста иклонической деятельности над центральной и северной Европой, а также поступлением более влажной и неустойчивой воздушной массы с юга.

Практически во всех регионах Украины ожидаются дожди разной интенсивности, иногда грозы и шквалистый сильный ветер.

Однако, несмотря на неустойчивый характер погоды, температура воздуха сохранится на аномально высоком уровне, за исключением западных областей, где будет заметно прохладнее, подчеркнул синоптик. Поделиться

В течение 9 сентября, как отмечает Кибальчич, в юго-восточных регионах, а также местами в центральных областях ожидаются небольшие дожди, иногда с грозами.

Осень в Киеве

Днем температура составит +23...+28 °С, в Закарпатье — до +30 °С.

Во вторник, 10 сентября, на Левобережье Украины ожидаются умеренные дожди с грозами. Днем может дождиться и в западных областях.

Температура воздуха ночью +11…+16 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +16…+21 °С. Днем столбики термометров покажут +24…+29 °С, а в северо-восточной части, а также местами в западных областях похолодает до +15…+20 °С.

В среду, 11 сентября, ночью и утром в западной части, днем также местами в Одесской области ожидаются дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков, — сообщил синоптик. Поделиться

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +17…+21 °С. Днем +24…+29 °С, в западных регионах прохлада до +15…+20 °С.

Что известно о похолодании в Украине

По информации синоптики Наталки Диденко, во вторник, 10 сентября, в западных областях Украины ожидается прохладная погода с дождями.

Однако на остальной территории будет продолжаться бабье лето.

По прогнозу синоптика, дневная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов, хотя в Тернопольской и Хмельницкой областях колонки термометров могут подняться до +25.

На остальной территории страны бабье лето продолжится. Во вторник будет солнечно, сухо и тепло, с дневными температурами от +24 до +28 градусов. Есть вероятность локальных дождей только в Приазовье и Днепропетровской области.

В Киеве также сохранится теплая погода — солнечно, ночью +12 градусов, днем до +26.

Однако появятся определенные риски из-за зависания дымов разного происхождения и высокой вероятности пожаров из-за пересушенного воздуха.