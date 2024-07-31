Какая погода ожидает украинцев в августе — прогноз синоптикини

По прогнозу синоптикини, в Украине август начнется комфортной погодой. В частности, днем в большинстве областей будет +26, +30°.

Какая будет погода в августе

Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, 1 и 2 августа в Киеве будет сухо, солнечно и умеренная жара +28; +29°, временами до +30°.

3 августа ожидается кратковременное похолодание до +22° и еще с дождем.

Диденко отмечает, что в Украине август начнется комфортной погодой.

Ночью +12; +18°, днем в большинстве областей +26; +30°. Повсюду будет сухо и преимущественно солнечно. Поделиться

В то же время 3 августа, по словам синоптикини, станет больше дождей. Основная порция придется на запад, север, чуть-чуть на центр, вероятно на Одесщину. Температура воздуха 3 августа снизится, кроме юга и юго-востока.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики. Поделиться

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.