Какая погода ожидает украинцев в августе — прогноз синоптикини
Категория
Украина
Дата публикации

Какая погода ожидает украинцев в августе — прогноз синоптикини

Какая погода ожидает украинцев в августе — прогноз синоптикини
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Источник:  Наталка Диденко

По прогнозу синоптикини, в Украине август начнется комфортной погодой. В частности, днем в большинстве областей будет +26, +30°.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозу синоптики, август в Украине начнется с комфортной погодой.
  • В первые дни августа ожидаются сухая, солнечная погода и умеренная жара в большинстве областей.
  • Прогнозируется кратковременное похолодание с дождем на 3 августа, особенно на западе и севере Украины.
  • Индекс изменения климата подтверждает влияние изменения климата на сверхвысокие температуры, наблюдаемые на территории Украины.

Какая будет погода в августе

Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, 1 и 2 августа в Киеве будет сухо, солнечно и умеренная жара +28; +29°, временами до +30°.

3 августа ожидается кратковременное похолодание до +22° и еще с дождем.

Диденко отмечает, что в Украине август начнется комфортной погодой.

Ночью +12; +18°, днем в большинстве областей +26; +30°. Повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

В то же время 3 августа, по словам синоптикини, станет больше дождей. Основная порция придется на запад, север, чуть-чуть на центр, вероятно на Одесщину. Температура воздуха 3 августа снизится, кроме юга и юго-востока.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики.

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.

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