Какая погода ожидает украинцев в августе — прогноз синоптикини

По прогнозу синоптикини, в Украине август начнется комфортной погодой. В частности, днем в большинстве областей будет +26, +30°.
Главные тезисы
- Согласно прогнозу синоптики, август в Украине начнется с комфортной погодой.
- В первые дни августа ожидаются сухая, солнечная погода и умеренная жара в большинстве областей.
- Прогнозируется кратковременное похолодание с дождем на 3 августа, особенно на западе и севере Украины.
- Индекс изменения климата подтверждает влияние изменения климата на сверхвысокие температуры, наблюдаемые на территории Украины.
Какая будет погода в августе
Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, 1 и 2 августа в Киеве будет сухо, солнечно и умеренная жара +28; +29°, временами до +30°.
3 августа ожидается кратковременное похолодание до +22° и еще с дождем.
Диденко отмечает, что в Украине август начнется комфортной погодой.
В то же время 3 августа, по словам синоптикини, станет больше дождей. Основная порция придется на запад, север, чуть-чуть на центр, вероятно на Одесщину. Температура воздуха 3 августа снизится, кроме юга и юго-востока.
Почему в Украине наступила аномальная жара
По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.
В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.
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