Аномальная жара снова накроет Украину — где резко изменится погода
Категория
Украина
Дата публикации

Аномальная жара снова накроет Украину — где резко изменится погода

жара
Читати українською
Источник:  Укргидрометцентр

Июль 2024 запомнится украинцам сильной жарой в большинстве регионов страны. Об этом предупреждают синоптики.

Главные тезисы

  • Температура днем может достичь +40 градусов, в течение следующей недели жара усилится.
  • В южной и восточной части страны ожидается сухая и жаркая погода, местами дожди и грозы.
  • Сохраняйте спокойствие и принимайте меры по защите от негативных последствий аномальной жары летом.

Июльская погода в Украине. К чему готовиться

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в течение выходных, 6 и 7 июля, есть возможность насладиться сухой погодой без осадков, однако уже 8 июля на западе пройдут небольшие дожди.

В субботу температура днем достигнет +23...+28°, только на юге и востоке страны разогреет до +28...+33°.

В последующие двое суток будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой в южной и восточной частях ночью +18°...+23°, днем +30°...+34°. Местами сильная жара будет доходить до +35°...+37°.

Днем 8 июля в западных и восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, — сказано в сообщении синоптиков.

Кроме того, сообщается, что ветер в ближайшие несколько дней будет северо-восточным и восточным, 5-10 м/с.

Украинцам не избежать мощной жары в июле

Об этом предупреждает известная синоптик Наталья Диденко на своей Фейсбук-странице.

По ее словам, уже с воскресенья, 7 июля, температура в Украине резко подскочит до +30...+35 градусов.

Однако жители северных регионов смогут еще некоторое время насладиться умеренными показателями — +26…+29.

С понедельника, 8 июля, и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится. Температура будет достигать +33...+37 градусов. На юге, востоке и большинстве центральных областей будет +34...+39, а местами раскалит до +40 градусов, — прогнозирует Наталья Диденко.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Климатические активисты пытались уничтожить "Мону Лизу" в Лувре — видео
Мона Лиза
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН бьют тревогу из-за стремительного приближения климатической катастрофы
ООН
Глобальное потепление
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые описали влияние изменения климата на здоровье людей
головная боль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?