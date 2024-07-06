Аномальная жара снова накроет Украину — где резко изменится погода

Июль 2024 запомнится украинцам сильной жарой в большинстве регионов страны. Об этом предупреждают синоптики.
Главные тезисы
- Температура днем может достичь +40 градусов, в течение следующей недели жара усилится.
- В южной и восточной части страны ожидается сухая и жаркая погода, местами дожди и грозы.
- Сохраняйте спокойствие и принимайте меры по защите от негативных последствий аномальной жары летом.
Июльская погода в Украине. К чему готовиться
Как сообщает Украинский гидрометцентр, в течение выходных, 6 и 7 июля, есть возможность насладиться сухой погодой без осадков, однако уже 8 июля на западе пройдут небольшие дожди.
В субботу температура днем достигнет +23...+28°, только на юге и востоке страны разогреет до +28...+33°.
В последующие двое суток будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой в южной и восточной частях ночью +18°...+23°, днем +30°...+34°. Местами сильная жара будет доходить до +35°...+37°.
Кроме того, сообщается, что ветер в ближайшие несколько дней будет северо-восточным и восточным, 5-10 м/с.
Украинцам не избежать мощной жары в июле
Об этом предупреждает известная синоптик Наталья Диденко на своей Фейсбук-странице.
По ее словам, уже с воскресенья, 7 июля, температура в Украине резко подскочит до +30...+35 градусов.
Однако жители северных регионов смогут еще некоторое время насладиться умеренными показателями — +26…+29.
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